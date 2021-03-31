Болгария обновила антирекорд по количеству случаев заболевания COVID-19

В Болгарии зафиксировано рекордное количество случаев заражения коронавирусом. Так, по информации министерства здравоохранения, за прошедшие сутки в республике впервые было выявлено более 5 тысяч человек с COVID-19.

Общее число инфицированных в стране с населением приблизительно в 7 миллионов превышает 330 тысяч. Летальных случаев - 13068.

Накануне премьер-министр Болгарии Бойко Борисов выразил уверенность в том, что балканское государство избавится от пандемии к маю-июню текущего года. Введенную в республике практику открывать и вновь закрывать рестораны, кинозалы, магазины и пр. с периодичностью в 10-15 суток он назвал "оптимальным компромиссом между карантинными мерами и желанием сжалиться над психическим состоянием людей".

С 1 апреля в Болгарии после 10-дневного перерыва вновь заработают театры, музеи, спортивные залы, а также заведения общественного питания, предоставляющие услуги на открытом воздухе. Торговые центры и ночные клубы останутся закрытыми.