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31.03.2021 00:00
Рубрика: Экономика

Большинство россиян хотят работать удаленно

Текст: Елена Манукиян
На частичное сохранение удаленной занятости после пандемии надеются 60% россиян, а в странах СНГ мечтают работать дистанционно в общей сложности 89% сотрудников, следует из опроса, проведенного BCG и The Network при участии hh.ru. В нем приняли участие 209 тысяч респондентов, в том числе - 17 тысяч россиян.
Фото: Олеся Курпяева/РГ Фото: Олеся Курпяева/РГ
Фото: Олеся Курпяева/РГ

Большинство из опрошенных ответили, что предпочитают гибридную модель занятости, когда два-три дня в неделю можно работать из дома, а остальное время - в офисе. Полностью отказаться от офисной работы в пользу "дистанционки" готовы лишь четверть сотрудников.

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В России представители практически всех профессий высказались в пользу увеличения доли удаленного формата в будущем, причем первенство удерживают творческие работники: если до пандемии таких было 40%, во время - 60%, то после нее - уже более 80%.

Как отмечает руководитель Службы исследований hh.ru Мария Игнатова, скорее всего весной российские компании продолжат активно нанимать сотрудников на удаленную работу или предлагать им гибридный формат занятости. По данным hh.ru, с января по март 2021 года число вакансий с постоянной "удаленкой" ежемесячно увеличивается в среднем на 38%. Если в декабре 2020 года их было 20 тысяч, то за неполный март их число превысило 51 тысячу. Аналогичная динамика сохраняется и на уровне резюме: за три зимних месяца 2021 года на hh.ru работу на постоянной удаленке искали 1 млн соискателей, за неполный первый месяц весны их стало уже 632 тысячи. Чаще всего удаленный формат работы практикуется в таких областях, как ИТ и технологии, цифровизация и автоматизация, а также маркетинг и коммуникации.

В развитых странах энтузиазм по поводу удаленной работы проявляется слабее. Например, ее предпочли бы лишь 7% респондентов в Дании и 8% респондентов в Швейцарии и Франции. В развивающихся странах предпочтения к полностью удаленной работе гораздо более выражены. Например, более 40% опрошенных на Филиппинах и в некоторых странах Африки сказали, что хотели бы постоянно работать из дома. Были бы рады работать удаленно 100% времени 35% американцев. Лишь 13% женщин и 22% мужчин - респондентов из России - предпочли бы работу исключительно вне дома.

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