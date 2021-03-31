Большунов и Терентьев стали чемпионами России в командном спринте

Александр Большунов и Александр Терентьев выиграли командный спринт на чемпионате России по лыжным гонкам. У женщин сильнейшими стали Татьяна Сорина и Екатерина Смирнова.

Александр Большунов после дня отдыха снова принял участие в гонках на чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Тюмени. Вместе с Александром Терентьевым он принял участие в командном спринте.

Представители Архангельской области в итоге и завоевали золотые медали чемпионата страны. На финише они на 1,8 секунды опередили Ивана Кириллова и Андрея Краснова из команды Сахалинской области. Бронза досталась спортсменам из Тюменской области Денису Спицову, который выступал после травмы, и Ивану Якимушкину.

У женщин первенствовали Татьяна Сорина и Екатерина Смирнова из Тюменской области. На 2,17 секунды они опередили Наталью Непряеву и Светлану Заборскую из Архангельской области. Бронза у представительниц СДВФО Алены Барановой и Вероники Степановой.