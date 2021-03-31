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31.03.2021 09:07
Рубрика: Экономика

Борис Титов: 3% российских предпринимателей ушли с рынка в кризис

Текст: Анна Бондаренко

Три процента российских предпринимателей не пережили кризис, вызванный коронавирусом, и ушли с рынка, еще 10 процентов опасаются банкротства, рассказал уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, который находится во Владивостоке с рабочим визитом.

"Мы видим, что бизнес приходит в себя. Но некоторые уже никогда не придут в себя, это пока цифра небольшая. По нашим данным, приблизительно чуть больше трех процентов предпринимателей ушли с рынка, еще 30 процентов пока чувствуют себя под давлением на этапе выживания", - привел он данные.

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Социологические опросы, которые проводит аппарат бизнес-омбудсмена, показывают, эти предприниматели находятся в настолько сложной ситуации, что опасаются, что не выживут. А каждый 10-й пока чувствует себя неуверенно.

По мнению Бориса Титова, для поддержки бизнеса нужны новые налоговые режимы, также необходимо возвращаться к стратегиям развития малого бизнеса.

"Но мы предложили ряд новых мер, которые, к сожалению, правительство пока обдумывает", - отметил он.

По словам Бориса Титова, главная цель его визита в Приморье - посмотреть, как бизнес выстоял в период эпидемии коронавируса, обсудить с предпринимателями дальнейшие шаги и меры поддержки.

"Ущерб есть, пострадали более 80 процентов компаний, но сегодня стабильная ситуация, большинство работают, выдержали. И этому способствовали не только федеральные меры поддержки, но и региональные", - сказал он.

Первые "коронавирусные" меры поддержки, заметила приморский бизнес-омбудсмен Марина Шемилина, край начал оказывать в феврале прошлого года, одним из первых в стране.

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