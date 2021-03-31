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31.03.2021 13:04
Рубрика: Власть

Бывшая сотрудница штаба Навального: Нас надо было спасать от тех, кто управлял этой сектой

Текст: Татьяна Замахина
Блогер Алексей Навальный на словах боролся с "кумовством" и привилегиями чиновников, но в его штабе именно такие понятия в ходу, рассказала бывшая сотрудница штаба Навального Алена Нарвская в интервью изданию "Газета.ru".
Алена Нарвская. Фото: a_narvskaya/instagram.com Алена Нарвская. Фото: a_narvskaya/instagram.com
Алена Нарвская. Фото: a_narvskaya/instagram.com

Навальный, пояснила она, "все время говорит о чиновниках, о целых семейных кланах у власти", а на деле в его штабе как раз это и практиковалось. "Правыми руками были его ближайшие друзья, их мнение было негласным правилом существования в штабе, которому надо было беспрекословно следовать", - рассказала девушка. "Ни публичная, ни внутренняя критика была не допустима. Недовольство теми, кто нами руководит, не принималось. Я не могла представить, что можно рассказать кому-нибудь, что происходит в штабе на самом деле", - пояснила она.

Фото: iStock
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Кроме того, Нарвская сообщила о постоянных задержках зарплаты большинству сотрудников штаба Навального, хотя в другой структуре блогера - в "Фонде борьбы с коррупцией" (признан Минюстом РФ иноагентом) - деньги получали вовремя. "Когда мы спрашивали, почему задерживают, нам отвечали, что у штаба не хватает денег, и нам надо работать больше", - уточнила она.

С мнением обычных сотрудников в штабе не считались, им постоянно приходилось сталкиваться с негативом и интригами со стороны руководства, добавила Нарвская. Все это не соответствовало тем идеалам, за которые якобы боролся сам блогер, считает его экс-сотрудница.

Сам Навальный показался ей "очень растерянным человеком, который не знает, куда ему идти". Нарвская также отметила, что его "правая рука" Леонид Волков призывал молодежь выходить на митинги, в то время как сам находится за границей, в полной безопасности и комфортных условиях. "То, что сейчас делают Волков и ко, сбежавшие за границу, - это унижение для людей, которых они призывают участвовать в протестах", - заявила она. "Они (Леонид Волков и Иван Жданов - прим. "РГ") всегда сидели в стороне. Просто теперь, когда они вещают из другой страны и призывают людей активнее участвовать в политической жизни России и выходить на улицы, это звучит особенно лицемерно", - сказала в интервью экс-сотрудница штаба.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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Свою работу на Навального девушка назвала тяжелым опытом. Однако она помогла ей снять "розовые очки" и разобраться, "как на самом деле обстоят дела на оппозиционной кухне". "Нас манили и привлекали идеей спасения России, хотя спасать надо было нас, от тех, кто этой сектой управлял", - заметила она.

Власть Позиция

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