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31.03.2021 20:48
Рубрика: Экономика

ЦБ объяснил растущую популярность схем обнала через суды и нотариусов

Текст: Игорь Зубков
Объем нелегального обналичивания через исполнительные документы резко, более чем на 60%, вырос в 2020 году и достиг 25 млрд рублей, сообщил Банк России. При этом в целом обналичивание, по его оценке, снизилось за 2020 год на 30%, до 78 млрд рублей.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
ЦБ сообщил о сокращении обналичивания на фоне роста наличных в обращении

Схема с исполнительными документами выходит на первый план из-за сокращения возможностей обналичивания по всем иным каналам - через банки, торговые и туристические компании, платежные агенты, объясняет представитель Банка России.

В основном используются исполнительные надписи нотариусов и удостоверения комиссий по трудовым спорам по взысканию мнимых долгов по зарплате.

Также, как пояснили в Банке России, продолжают применяться схемы с фиктивным взысканием средств через суды. Ранее похожие способы использовались для нелегального вывода денег за рубеж, когда созданная за рубежом техническая компания взыскивала в суде фиктивный долг с российской компании. Тем самым обеспечивается формальная "чистота" происхождения средств, даже если они были заморожены - деньги переводятся не напрямую из компании в компанию, а через службу судебных приставов. В модификации этой схемы, которую стали использовать обнальщики, одной из сторон выступает физлицо.

Банки обязаны исполнить предъявленные им исполнительные документы, даже если очевидна их "сомнительная" суть. Проблеме уже много лет, признаки схемы Банк России описал еще в методических рекомендациях начала 2017 года, в недавних рекомендациях (от 12.02.2021 № 1-МР) снова обратил на нее внимание банков.

Банк России участвует в совместной с другими органами власти (Верховный Суд РФ, Минюст, ФССП, Минтруд, Росфинмониторинг) работе, направленной на предотвращение использования исполнительных документов для отмывания доходов, отметил представитель регулятора.

Фото: iStock
ЦБ: Решение о заморозке счетов "красных" клиентов останется за банками

По его словам, продолжается работа над проектом закона о зачислении взысканных по исполнительным документам денег на счета взыскателей, которые открыты исключительно в России, а также над поправками в Трудовой кодекс, исключающими из компетенции комиссии по трудовым спорам вопросы о невыплате зарплат (проект подготовлен Минюстом).

Кроме того, Банк России предлагал предоставить банкам право при наличии подозрений в отмывании доходов приостанавливать операции, совершаемые с использованием исполнительных документов, до принятия уполномоченным органом (Росфинмониторингом) соответствующего решения. Либо дополнить случаи, при которых банк или иная кредитная организация может не исполнить полностью исполнительный документ или постановление судебного пристава-исполнителя при наличии подозрений в отмывании доходов. Однако законопроект на этот счет так и не появился.

Экономика Финансы Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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