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31.03.2021 08:10
Рубрика: Экономика

Чернышенко поручил создать экспериментальные стенды по микроэлектронике

Текст: Ольга Игнатова
Дмитрий Чернышенко. Фото: Александр Натрускин/ РИА Новости Дмитрий Чернышенко. Фото: Александр Натрускин/ РИА Новости
Дмитрий Чернышенко. Фото: Александр Натрускин/ РИА Новости

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поручил Минцифре совместно с Минпромторгом до конца апреля создать экспериментальные стенды для формирования и развития спроса на российскую электронную и микроэлектронную продукцию.

Фото: iStock
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Имеются в виду пилотные площадки на базе инфраструктуры крупнейших российских потребителей электроники с применением программно-аппаратных решений ключевых производителей российской электронной продукции и микропроцессоров. Как пояснил Дмитрий Чернышенко, целью создания таких стендов является апробация имеющихся разработок в условиях, практически приближенных к реальным требованиям рынка.

"Также потенциальные заказчики смогут сравнить характеристики отечественных решений с ведущими мировыми брендами и дадут российским производителям объективную обратную связь от конечного потребителя по необходимым направлениям развития их продукции. Помимо этого, стенды позволят компаниям, якорным заказчикам, более точно определить те ниши и направления собственной информационной инфраструктуры, в которых применение разработок отечественной электроники наиболее эффективно", - подчеркнул вице-премьер.

К реализации мероприятий будут привлечены ключевые российские государственные и коммерческие потребители электроники, производители российской электронной продукции и микропроцессоров и федеральные органы власти.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин включил в полномочия вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко формирование спроса в виде долгосрочного заказа на гражданскую продукцию радиоэлектронной промышленности.

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