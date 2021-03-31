Чорлука объявил о решении покинуть "Локомотив"

Хорватский защитник московского "Локомотива" Ведран Чорлука объявил о том, что после окончания сезона покинет клуб.

"Дорогая красно-зелёная семья, мне нелегко это писать, но, к сожалению, и этот момент должен был наступить. Хочу сообщить вам, что после окончания сезона наступит время попрощаться. Я хотел бы поблагодарить вас за прекрасные 9 лет: с первого дня вы приняли меня как своего и показали мне, что играть за этот клуб - огромная привилегия", - написал он на своей странице в Instagram.

Чорлука поблагодарил болельщиков, тренеров и партнеров по команде за поддержку на протяжении всех лет выступления за клуб.

Хорват перешел в московский клуб летом 2012 года. На его счету 234 матча за "Локомотив", в которых он отметился девятью голами. Вместе с командой он завоевал титул чемпиона России в сезоне 2017/18 годов.