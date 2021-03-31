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31.03.2021 02:00
Рубрика: Экономика

Для работников старших возрастов отменяется обязательная удаленка

Текст: Ольга Игнатова
С 1 апреля​ отменяется обязательный перевод на дистанционную работу россиян ​старше 65 лет. Но работодатели все равно должны будут следить за ситуацией с распространением коронавирусной инфекции. И если начнутся вспышки заболеваемости, то снова отправлять сотрудников старших возрастов на удаленку.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: Олеся Курпяева/РГ
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Одновременно упраздняются временные правила оформления листков нетрудоспособности и выплаты больничных пособий лицам в возрасте 65 лет и старше, утвержденные правительственным постановлением год назад​, 1 апреля 2020 года. Этот документ устанавливал для трудоустроенных граждан старше 65 лет оплачиваемый период нахождения на карантине из-за коронавируса. Электронные больничные листы для работников старших возрастов оформлялись дистанционно на основе данных, которые работодатели в электронном виде направляли в Фонд социального страхования.

Ранее на заседании Комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей замминистра труда и соцзащиты Андрей Пудов сообщил, что сегодня на удаленке трудятся прядка 3 миллионов россиян. Это меньше, чем в январе нынешнего года, когда дистанционно работали, по оценке Минтруда, 3,7 миллиона человек, или 6% от общего числа работающих россиян.

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