Дмитрий Григоренко: Численность госаппарата уменьшилась почти на 10%

Поясняя суть кадрового реформирования, вице-премьер указал сразу несколько причин, среди которых - и "несоответствие штатной численности госструктур тем функциям, которые на них возложены", и избыточное число начальников, что "снижало оперативность работы структуры и увеличивало административные издержки", а также "неэффективное использование вакантных должностей", которые сохранялись для выплаты премий или материального стимулирования.

"Акцент был сделан на устранение избыточных руководящих должностей. Так, замруководителя теперь должен курировать не менее двух структурных подразделений, а замначальника структурного подразделения - как минимум два отдела, - пояснил идеологию реформирования Дмитрий Григоренко. - Мы также установили требования к минимальной численности подразделений. Для департаментов министерств - не менее 40 человек, управлений в службе или агентстве - не менее 25 человек, для отделов - не менее пяти человек".

В итоге, по словам вице-премьера, были сокращены 66 структурных подразделений и 33 штатных единицы заместителей руководителей федеральных ведомств.

"Сокращена и штатная численность ведомств: в центральных аппаратах - на 213 единиц, а в территориальных органах - на 31 642 единицы, - подвел итоги Дмитрий Григоренко. - Таким образом, как правительство и анонсировало в самом начале реформы в ноябре прошлого года, численность госаппарата к 1 апреля уменьшилась в целом почти на 10% - это одно из самых масштабных сокращений за последние годы".