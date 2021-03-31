Дмитрий Григоренко: Численность госаппарата уменьшилась почти на 10%

Новости

Глава Минздрава Михаил Мурашко привился от COVID-19 00:30
Сборная Хорватии разгромила дома Мальту 30.03.2021
Тело устроившего стрельбу в Подмосковье нашли в его сгоревшем доме 30.03.2021
Капитанскую повязку Роналду продадут на аукционе, чтобы спасти ребенка 30.03.2021
Тело погибшей женщины нашли на опрокинувшемся корабле в Ленобласти 30.03.2021
Греция установила "черный рекорд" по коронавирусу 30.03.2021
Сборная России уступает Словакии после первого тайма 30.03.2021
Россия готовит ряд крупных сделок с Суданом 30.03.2021
Словакия - Россия - онлайн-трансляция отборочного матча ЧМ-2022 30.03.2021
Медицинская и торговая ассоциации Австрии поддерживают закупку "Спутника V" 30.03.2021
В Вене жители ощутили подземные толчки 30.03.2021
Бразилия сертифицировала производителя "Спутника V" 30.03.2021
Словения сенсационно проиграла Кипру в матче отбора ЧМ-2022 30.03.2021
СМИ: В Евросоюзе начался раскол из-за "Спутника V" 30.03.2021
Петербургская биржа начала торговать российской рыбой 30.03.2021
Черчесов назвал состав сборной России на матч против Словакии 30.03.2021
В Вооруженных силах вакцинировали от коронавируса более 402 тысяч военных 30.03.2021
Nord Stream 2 AG: "Академик Черский" идет достраивать "Северный поток-2" 30.03.2021
Борисов: Для России в приоритете вакцинация россиян 30.03.2021
В Москве горит ЖК "Аэробус" 30.03.2021
В опрокинувшемся судне в Ленобласти нашли тело погибшего 30.03.2021
Дзюба признан открытием стартовых матчей отбора ЧМ-2022 30.03.2021
Вышел трейлер мультсериала "Бракованная партия" по "Звездным войнам" 30.03.2021
Лукашенко подписал указ о введении ответных санкций 30.03.2021
Левандовский пропустит четыре недели из-за травмы 30.03.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
31.03.2021 00:34
Рубрика: Власть

Дмитрий Григоренко: Численность госаппарата уменьшилась почти на 10%

Самая масштабная оптимизация госаппарата завершается к 1 апреля. В ее рамках численность госслужащих сократится почти на 10 процентов, заявил в интервью "Известиям" зампредседателя кабмина - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
Фото: Екатерина Штукина/ТАСС Фото: Екатерина Штукина/ТАСС
Фото: Екатерина Штукина/ТАСС
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Песков рассказал о скором анонсе даты Послания

Поясняя суть кадрового реформирования, вице-премьер указал сразу несколько причин, среди которых - и "несоответствие штатной численности госструктур тем функциям, которые на них возложены", и избыточное число начальников, что "снижало оперативность работы структуры и увеличивало административные издержки", а также "неэффективное использование вакантных должностей", которые сохранялись для выплаты премий или материального стимулирования.

"Акцент был сделан на устранение избыточных руководящих должностей. Так, замруководителя теперь должен курировать не менее двух структурных подразделений, а замначальника структурного подразделения - как минимум два отдела, - пояснил идеологию реформирования Дмитрий Григоренко. - Мы также установили требования к минимальной численности подразделений. Для департаментов министерств - не менее 40 человек, управлений в службе или агентстве - не менее 25 человек, для отделов - не менее пяти человек".

В итоге, по словам вице-премьера, были сокращены 66 структурных подразделений и 33 штатных единицы заместителей руководителей федеральных ведомств.

"Сокращена и штатная численность ведомств: в центральных аппаратах - на 213 единиц, а в территориальных органах - на 31 642 единицы, - подвел итоги Дмитрий Григоренко. - Таким образом, как правительство и анонсировало в самом начале реформы в ноябре прошлого года, численность госаппарата к 1 апреля уменьшилась в целом почти на 10% - это одно из самых масштабных сокращений за последние годы".

Власть Работа власти Госуправление Правительство Вице-премьеры

Главное сегодня

Глава Минздрава Михаил Мурашко привился от COVID-19
Соглашения по заморозке цен на сахар и масло продлят автоматически
Nord Stream 2 AG: "Академик Черский" идет достраивать "Северный поток-2"
В опрокинувшемся судне в Ленобласти нашли тело погибшего
Прототип космического корабля SpaceX взорвался при посадке
Косачев: Чиновники Евросоюза загнали отношения с Россией в тупик
Верховный суд разъяснил, как правильно выплачивать общий кредит после развода