Два простых способа быстро очистить гигабайты памяти в смартфоне

Размеры приложений и фотографий увеличиваются, и память смартфона может перестать вмещать такие объемы данных. Золотым стандартом уже стали 64 Гб памяти, а те, у кого ее меньше, вынуждены регулярно заниматься прореживанием фотографий.

Однако есть более простые способы быстро очистить память смартфона. Первый заключается в том, чтобы очистить кеш мессенджеров. Туда складываются все входящие и отправленные картинки и видео, и буквально за месяц эта папка может раздуться до внушительных размеров.

В настройках Telegram и WhatsApp есть разделы "Данные и память" и "Управление хранилищем", где можно вручную очистить память, а также указать, срок хранения файлов и максимальный размер кеша. Все удаленные со смартфона файлы не потеряются - они хранятся в облаке, откуда их при желании можно загрузить снова.

Второй способ также не требует больших временных потерь. В Android есть функция, позволяющая найти неиспользуемые приложения и удалить их одним нажатием. Это делается через приложение Google Files. В iOS в разделе "Настройки - App Store" есть функция "Сгружать неиспользуемые". После ее активации все неиспользуемые приложения будут удалены, но пользовательские данные сохранятся. После переустановки данные будут восстановлены.