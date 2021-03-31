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31.03.2021 06:00
Рубрика: Экономика

Эксперты: В мае ОПЕК+ опять позволит России нарастить добычу нефти

Текст: Сергей Тихонов
На ближайшей встрече ОПЕК+, которая пройдет 1 апреля, страны альянса могут договориться сохранить неизменными условия сделки по сокращению добычи нефти. Главная интрига предстоящих переговоров, если они пойдут по этому сценарию, будет в том, сделают ли опять исключение для России, позволив увеличить производство, и продлит ли Саудовская Аравия добровольное снижение добычи на лишних 1 млн баррелей в сутки.
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Reuters
Путин назвал благоприятными для России условия сделки в рамках ОПЕК+

На фоне рисков расширения третьей волны пандемии, повторных локдаунов в некоторых странах и опасений за восстановление спроса на нефть, решение не увеличивать добычу - вполне ожидаемое. По информации Reuters, Саудовская Аравия - один из лидеров ОПЕК+ выступит за продление действующих условий сделки до конца июня.

О настроениях части участников сделки может стать известно уже вечером 31 марта, после заседания мониторингового комитета, по итогам которой будут даны рекомендации всем странам альянса. После мартовской встречи таковых не последовало, что означало серьезные расхождения в позициях сторон, но ситуация на рынке тогда была более оптимистичная, чем сейчас. В начале марта котировки барреля росли и всерьез обсуждалась перспектива их закрепления на уровне 65-70 долларов. Сейчас поддержку ценам оказала авария в Суэцком канале, без которой нефть могла опустится ниже 60 долларов.

"С учетом начавшейся в Европе третьей волны коронавируса, сохранение квот добычи на текущем уровне в мае (а возможно и в июне) представляется наиболее вероятным - во всяком случае, такое решение стало бы более логичным, чем решение не повышать квоты на прошлом заседании", - говорит директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков. Аргументом со стороны России в пользу дальнейшего увеличения добычи, как и в прошлый раз, может служить рост спроса на внутреннем рынке, уточнил он.

Свидетельством сохраняющейся неопределенности на мировом нефтяном рынке является слабая реакция цен на нефть на перекрытие Суэцкого канала, считает заместитель руководителя направления Экономика энергетики и климат ЦСР Александр Амирагян. Он пояснил, что уровень цен в диапазоне 60-70 долларов за баррель устраивает большинство стран-участниц ОПЕК+, в первую очередь Россию и Саудовскую Аравию, поэтому из-за сохраняющихся рисков сделка может быть продолжена на текущих условиях для окончательной расчистки излишков запасов.

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Саудовская Аравия в результате может оказаться заложником сделки ОПЕК+, и ради ее сохранения стране придется пойти на продление своих дополнительных обязательств по сокращению добычи хотя бы на месяц. В противном случае, рост производства в Саудовской Аравии на 1 млн баррелей в сутки, пусть даже и не заявленных изначально в сделке ОПЕК+, нивелирует положительный эффект от ее продления на май и даже июнь.

Впрочем, по мнению директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимира Брагина, нынешние условия на рынке нефти позволяют организации повысить квоты на добычу и первым кандидатом на увеличение производства нефти является Россия, где снижение добычи было намного серьезнее, чем у других крупных стран соглашения. Такое решение соответствует задаче долгосрочной стабильности соглашения ОПЕК+, для чего участвующим странам требуется увеличить свою долю на глобальном рынке даже в ущерб текущим ценам. В противном случае главными бенефициарами соглашения ОПЕК+ останутся страны, которые в нем не участвуют: они получают и стабильные цены и не должны ограничивать себя в добыче, так как страны ОПЕК+ с готовностью уступают им свое место. По его итогам 2020 года на страны ОПЕК+ приходилась меньшая доля глобальной добычи, чем в конце 2019 года, и если эта тенденция сохраниться, то для развала ОПЕК+ через какое-то время не потребуется даже такого падения спроса, как весной 2020 года, считает Брагин.

Экономика Отрасли Нефть и газ Международные организации ОПЕК Цена на нефть

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