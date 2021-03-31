Эксперты заметили активность на ядерном объекте в КНДР

Северная Корея вернулась к переработке плутония на ядерном объекте в Йонбене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американский Центр стратегических и международных исследований. Эксперты изучили сделанные 30 марта спутниковые снимки, на которых виден пар или дым.

Активность на ядерном объекте может быть очередным этапом кампании по эскалации напряженности в регионе. "Они усиливают давление, как они делали это с Трампом и Обамой", - поделились своим мнением эксперты.

Президент США Джо Байден ранее пообещал ответить КНДР надлежащим образом, если северокорейские власти встанут на тропу войны. В то же время Вашингтон готов и к дипломатическому взаимодействию с Пхеньяном.