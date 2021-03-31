Эндокринолог указала на ошибку, которая не дает убрать жир на животе

Кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова дала советы тем, кто хочет похудеть. В первую очередь, не стоит сидеть на салатиках или увлекаться продуктами с так называемой отрицательной калорийностью. Коварство последних - это огурцы, сельдерей, шпинат, морская капуста, грейпфрут, капуста, кабачки, лук, морковь и так далее - заключается в том, что их едят как не в себя, то есть килограммами. В результате растягивается желудок и впоследствии люди стабильно переедают, чтобы утолить голод, предупредила врач в беседе с KP.Ru.

Чтобы овощи работали (то есть, помогали похудеть), а не растягивали желудок, врач рекомендует добавлять в каждый прием пищи что-нибудь белковое - яйцо, творог, кусочек мяса. А также не увеличивать размер порций, не есть овощи с отрицательной калорийностью на ночь (они долго перевариваются) и пить много воды. При недостатке жидкости организм начнет вытягивать воду из клеток и сосудов.

Также эндокринолог посоветовала не пить на ночь кефир, не использовать фрукты для перекуса, а есть их сразу после основного приема пищи в качестве десерта, сдать анализ крови на инсулин, глюкозу и сделать биоимпедансометрию. Последняя поможет определить, сколько в теле жира, мышц, костей. Анализ крови укажет на возможную проблему с реакцией организма на инсулин, что также связано со сложностью похудеть.