Эндокринолог указала на ошибку, которая не дает убрать жир на животе

Новости

Рублев и Медведев вышли в полуфинал теннисного турнира в Майами 07:43
Панарин набрал три очка в матче против "Вашингтона" 07:30
Российский дипломат объяснил отказ выступить на встрече с Байденом 07:22
Всемирный банк улучшил прогноз по росту российской экономики 06:38
В Китае из-за девяти случаев COVID-19 протестируют всех жителей города 06:20
В Индонезии нашли речевой самописец разбившегося в январе Boeing 737 05:54
Памятник Грете Тунберг установили на юго-востоке Англии 05:25
ВОЗ: В мире растет число заболевших коронавирусом 05:23
В ЕАО многодетные семьи получат компенсации за оплату детского сада 05:13
Эксперты заметили активность на ядерном объекте в КНДР 04:40
Boeing заключила контракт на поставку 23 самолетов 737 MAX 04:37
Вильфанд предупредил о заморозках в центре европейской части России 04:06
США возобновят выдачу виз иностранным специалистам 04:03
В Бразилии зафиксировано рекордное число летальных исходов от COVID-19 03:41
Собака президента США снова укусила человека 03:30
Мадуро объяснил завистью нападки на вакцину "Спутник V" 02:56
В Германии применять вакцину AstraZeneca будут только для лиц старше 60 лет 02:36
В Берлине для посещения парикмахерской понадобится тест на COVID-19 02:25
В Германии рассказали о критериях оценки вакцины "Спутник V" 01:52
Глава Минздрава Михаил Мурашко привился от COVID-19 00:30
Сборная Хорватии разгромила дома Мальту 30.03.2021
Тело устроившего стрельбу в Подмосковье нашли в его сгоревшем доме 30.03.2021
Капитанскую повязку Роналду продадут на аукционе, чтобы спасти ребенка 30.03.2021
Тело погибшей женщины нашли на опрокинувшемся корабле в Ленобласти 30.03.2021
Греция установила "черный рекорд" по коронавирусу 30.03.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
31.03.2021 07:35
Рубрика: Общество

Эндокринолог указала на ошибку, которая не дает убрать жир на животе

Текст: Оксана Грибанова

Кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова дала советы тем, кто хочет похудеть. В первую очередь, не стоит сидеть на салатиках или увлекаться продуктами с так называемой отрицательной калорийностью. Коварство последних - это огурцы, сельдерей, шпинат, морская капуста, грейпфрут, капуста, кабачки, лук, морковь и так далее - заключается в том, что их едят как не в себя, то есть килограммами. В результате растягивается желудок и впоследствии люди стабильно переедают, чтобы утолить голод, предупредила врач в беседе с KP.Ru.

Фото: depositphotos.com
Названы продукты, которые полезно есть на ночь

Чтобы овощи работали (то есть, помогали похудеть), а не растягивали желудок, врач рекомендует добавлять в каждый прием пищи что-нибудь белковое - яйцо, творог, кусочек мяса. А также не увеличивать размер порций, не есть овощи с отрицательной калорийностью на ночь (они долго перевариваются) и пить много воды. При недостатке жидкости организм начнет вытягивать воду из клеток и сосудов.

Также эндокринолог посоветовала не пить на ночь кефир, не использовать фрукты для перекуса, а есть их сразу после основного приема пищи в качестве десерта, сдать анализ крови на инсулин, глюкозу и сделать биоимпедансометрию. Последняя поможет определить, сколько в теле жира, мышц, костей. Анализ крови укажет на возможную проблему с реакцией организма на инсулин, что также связано со сложностью похудеть.

Наука Общество Здоровье

Главное сегодня

Дмитрий Григоренко: Численность госаппарата уменьшилась почти на 10%
Глава Минздрава Михаил Мурашко привился от COVID-19
Соглашения по заморозке цен на сахар и масло продлят автоматически
Черчесов назвал причины поражения от Словакии
Вильфанд предупредил о заморозках в центре европейской части России
В школьные учебники добавили тему семьеведения
Опасен ли коронавирус в неживой среде? Комментарий Роспотребнадзора