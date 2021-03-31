Еще одна российская авиакомпания возобновила полеты в Минск

В последний день марта вновь дань зеленый свет российской авиакомпании Utair для полетов в белорусскую столицу, сообщается в Telegram-канале воздушной гавани.

"Сегодня Utair на самолете Boeing 737-800 выполнила свой первый регулярный рейс из московского аэропорта Внуково в Национальный аэропорт Минск после паузы, вызванной COVID-19. Вынужденный перерыв в полетной программе российского авиаперевозчика из-за пандемии продолжался с 18 марта 2020 года", - говорится в сообщении.

Согласно расписанию, выполнение рейсов по маршруту Москва (Внуково) - Минск - Москва (Внуково) планируется по средам с прилетом в Минск в 11:30 и вылетом обратно в 12:30.

Следует добавить, что к услугам авиапассажиров ежедневно осуществляют полеты в столицы Союзных государств компанией "Аэрофлота" из Шереметьево на самолетах Sukhoi Superjet 100 и белорусской компанией "Белавиа" на самолетах Boeing 737-500 с прибытием в московский аэропорт Домодедово.