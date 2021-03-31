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31.03.2021 19:42
Рубрика: Власть

ФСБ рассекретила письмо Дзержинского о слежке за Сталиным и историю ОСНАЗа

Текст: Иван Егоров
Центр общественных связей ФСБ России впервые разместил на официальном сайте ФСБ уникальные архивные материалы по истории создания ОСНАЗа ВЧК-ОГПУ из фондов Центрального архива ФСБ России. В том числе фотографии первых руководителей ВЧК и ОСНАЗа, подборку фотографий о повседневной жизни бойцов и командиров, а также архивные документальные материалы по истории Отряда особого назначения ВЧК-ОГПУ.
Советский политический деятель Феликс Дзержинский. 1925 год Фото: РГАКФД/Фото ИТАР-ТАСС Советский политический деятель Феликс Дзержинский. 1925 год Фото: РГАКФД/Фото ИТАР-ТАСС
Советский политический деятель Феликс Дзержинский. 1925 год Фото: РГАКФД/Фото ИТАР-ТАСС

Как напомнили в ЦОС ФСБ, 1 апреля 1921 года в соответствии с приказом по войскам Всероссийской Чрезвычайной Комиссии (ВЧК) №251 началось формирование отряда особого назначения (ОСНАЗ) при Президиуме ВЧК.

Фото: AP
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Главными задачами спецподразделения объявлялись: борьба с внутренними врагами Советской власти и "защита завоеваний революции". В задачи этого отряда также входили охрана правительственных зданий и важнейших государственных объектов в Москве, конференций и съездов РКП(б), а также главных электростанций - Московской, Каширской и Шатурской. Кроме того, подразделения ОСНАЗа привлекались для борьбы с политическим бандитизмом в европейской части страны. Отряд дислоцировался в Москве на Большой Лубянке, дом 11.

Как говорится на сайте ФСБ, в июле 1921 года командиром ОСНАЗа был назначен И.П. Климов, который в короткий срок сумел превратить Отряд особого назначения в эффективную боевую единицу.

Первоначально ОСНАЗ состоял из батальона трехротного состава, кавалерийского эскадрона и пулеметной команды. Личный состав набирался из рабочих и крестьян, членов компартии, ранее участвовавших в боях на фронтах Гражданской войны, в том числе в разгроме армий генерала Деникина и сражениях на Польском фронте.

Ряд бойцов ОСНАЗа были кавалерами первой награды молодой Советской Республики - ордена Красного Знамени. В дальнейшем ОСНАЗ ВЧК-ОГПУ стал основой дивизии Особого назначения при Коллегии ОГПУ СССР - будущей Отдельной мотострелковой дивизии особого назначения (ОМСДОН) имени Дзержинского.
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Среди рассекреченных документов оказалось и письмо 1925 года председателя ОГПУ и основателя ВЧК Феликса Дзержинского, в котором он сообщал о замеченной им слежке за Иосифом Сталиным.

"Сегодня при входе с т. Сталиным в театр я около дверей заметил подозрительное лицо, читавшее объявление, но очень зорко осмотревшее автомобиль, на котором мы приехали, и нас", - пишет Дзержинский. После чего упоминает, что при выходе из театра стоял еще один "тип" и тоже читал объявление.

"Если это не наши, то, безусловно, надо понаблюдать. Выясните и сообщите", - дал председатель советской спецслужбы задание своим подчиненным.

Власть Безопасность Спецслужбы Общество История Правительство ФСБ Иосиф Сталин

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