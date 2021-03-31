Фургон въехал в трамвайную остановку в Праге

Грузовой фургон наехал на людей, стоящих на трамвайной остановке на пражской улице На Петршинах. В результате ранения получили шесть человек, в том числе двое - тяжелые, сообщила представитель службы скорой помощи Яна Поштова.

По ее словам, по неизвестным причинам автомобиль передвигался по трамвайным путям и наехал на остановке на людей. "На место происшествия были направлены четыре санитарные машины и вертолет", - уточнила Поштова.

Полиция выясняет причины происшествия. Движение транспорта в районе Праги временно прекращено.