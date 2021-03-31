Глава МЧС сообщил, сколько объектов в зоне риска от лесных пожаров

МЧС России взяло на контроль 8 тысяч населенных пунктов и 1,5 тысячи детских лагерей. Это связано с угрозой лесных пожаров. Об этом на совещании президента РФ Владимира Путина сообщил глава МЧС Евгений Зиничев.

"В рамках надзорно-профилактических мероприятий осуществляются рейдовые осмотры территорий, населенных пунктов, садовых товариществ, а также детских лагерей, граничащих с лесными хозяйствами. Всего на контроль взято около 8 тыс. населенных пунктов, 1,5 тыс. детских оздоровительных лагерей, более 4 тыс. садоводческих товариществ, 2 тыс. объектов транспорта и энергетики и стратегически важных объектов, подверженных угрозе лесных пожаров", - доложил министр главе государства.