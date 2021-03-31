Глава Минсельхоза: Цены на муку и хлеб стабилизировались

Введенные Россией квоты и экспортные пошлины на зерно уже дали эффект: внутренние цены на зерно снизились, и цены на муку и хлеб стабилизировались, заявил на "правительственном часе" в Совете Федерации министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Он подчеркнул, что полученные от пошлин средства будут возвращены сельхозпроизводителям в виде субсидий на поддержку производства.

А для предприятий мукомольной и хлебопекарной промышленности в этом году дополнительно выделено 4,7 млрд рублей.

Также будут поддержаны производители бутилированного подсолнечного масла при реализации продукции в розницу. Для масла и семечки механизм демпфера по аналогии с зерном заработает с 1 сентября 2021 года.

Кроме этого, для стабилизации ценовой ситуации по подсолнечному маслу и сахару, цены на которые резко выросли в прошлом году, в этом году будут увеличены посевные площади под масличными и сахарной свеклой.

Также предусмотрена поддержка птицеводов - цены на мясо птицы и яйца выросли во многом из-за вспышек птичьего гриппа.

Для полного обеспечения потребностей внутреннего рынка приостановлена поддержка транспортировки на экспорт отдельной продукции - сахара, картофеля, гречихи, подсолнечного масла и зерна, добавил глава Минсельхоза.

Однако Дмитрий Патрушев надеется, что в скором времени государство сможет отказаться от вмешательства в рыночные механизмы, поскольку, по его мнению, это может отразиться на инвестиционной привлекательности АПК.

"Рассчитываем, что в среднесрочной перспективе по мере стабилизации общемировой ситуации, восстановления объемов производства и традиционных экономических связей, мы сможем вернуться к стабильным условиям бизнеса, когда в активном государственном регулировании просто не будет необходимости", - заключил министр.