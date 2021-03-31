Главного героя в "Соколе и Зимнем солдате" могут сделать бисексуалом

Киновселенную Marvel постоянно сопровождает огромное количество фанатских теорий. Согласно одной из них, касающейся идущего на Disney+ сериала "Сокол и Зимний солдат", Баки Барнс - бисексуал.

Разобраться, на чем основана уверенность в этом поклонников кинокомиксов, без шапочки из фольги точно не выйдет, но примеров того, как в фанфиках шипперят Сокола и Зимнего солдата, в Сети хватает.

Возможно, поэтому в интервью NME главному сценаристу Малкольму Спэллману был задан прямой вопрос о сексуальной ориентации персонажа Себастиана Стэна.

На него шоураннер ответил многозначительной идиомой про то, что он не собирается сейчас "спускаться в эту кроличью нору", добавив: "Просто продолжайте смотреть".

Мини-сериал "Сокол и Зимний солдат" состоит из шести эпизодов, ближайший, третий по счету, будет показан в пятницу, 2 апреля.