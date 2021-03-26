Почему Сокол и Зимний солдат обратились за помощью к бывшему врагу

Внимание! Текст содержит спойлеры!

На стриминговой платформе Disney+ вышел второй эпизод успешно стартовавшего сериала "Сокол и Зимний солдат".

В нем титульные герои объединяются вместе, в основном из-за общего недовольства тем, что правительство США выбрало нового Капитана Америку.

"Не стоило отдавать щит", - напрямую обвиняет в случившемся Сэма Уилсона Баки Барнс. В эти словесные перепалки Marvel наконец-то вплетают свой фирменный юмор, доверху наполненный различными отсылками, которого так не хватало "Ванде/Вижну".

За диалогами и развитием отношений двух сайдкиков Кэпа наконец-то стало интересно наблюдать - персонаж Энтони Маки постоянно подкалывает своего напарника, удивляется, откуда он знает про Гэндальфа, называет "Белой пантерой" из-за его вынужденной "командировки" в Ваканду, а Бак в свою очередь бухтит, что вообще-то правильно будет именовать его "Белым волком" (в том числе привет "Ведьмаку").

После выяснения отношений партнеры нападают на след экстремистской группировки "Разрушители флагов". Знатно получив от злодеев на орехи, герои убеждаются, что террористы обладают способностями суперсолдат, а значит, где-то смогли раздобыть сыворотку вроде той, которая в свое время превратила Стива Роджерса из задохлика в Первого Мстителя.

Затем следует обязательное включение в повествование линии про угнетение темнокожих в США - сценаристы вспомнили про Исаию Брэдли, первого черного Капитана Америку - над ним 30 лет ставили эксперименты, но о его существовании никто не знал. Уилсон и Барнс обратились к нему за помощью, но тот отказал в каком-либо содействии. Возможно, поэтому эта сюжетная линия останется тупиковой, но важные в современной массовой культуре ценности обозначены - авторы могут поставить соответствующую галочку.

По ходу этих событий Сокол и Зимний солдат встречаются лицом к лицу с новым Кэпом - Джоном Уокером, которого постепенно, судя по всему, готовят к превращению в антагониста Агента США - он ясно дает понять, что не станет церемониться с Мстителями, вставшими у него на пути.

В качестве крайней меры Сэм Уилсон и Баки Барнс решают обратиться за информацией о сыворотке для создания суперсолдат к их старому противнику - Гельмуту Земо.

Судя по показанным ранее трейлерам и промо-роликам, напарникам даже удастся каким-то образом вызволить последнего из заключения, но наверняка это узнать получится только в следующих эпизодах. Третья серия выйдет через неделю - 2 апреля.