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Почему Сокол и Зимний солдат обратились за помощью к бывшему врагу

Журнал
    26.03.2021, 18:30
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Внимание! Текст содержит спойлеры!

На стриминговой платформе Disney+ вышел второй эпизод успешно стартовавшего сериала "Сокол и Зимний солдат".

Фото: kinopoisk.ru
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В нем титульные герои объединяются вместе, в основном из-за общего недовольства тем, что правительство США выбрало нового Капитана Америку.

"Не стоило отдавать щит", - напрямую обвиняет в случившемся Сэма Уилсона Баки Барнс. В эти словесные перепалки Marvel наконец-то вплетают свой фирменный юмор, доверху наполненный различными отсылками, которого так не хватало "Ванде/Вижну".

За диалогами и развитием отношений двух сайдкиков Кэпа наконец-то стало интересно наблюдать - персонаж Энтони Маки постоянно подкалывает своего напарника, удивляется, откуда он знает про Гэндальфа, называет "Белой пантерой" из-за его вынужденной "командировки" в Ваканду, а Бак в свою очередь бухтит, что вообще-то правильно будет именовать его "Белым волком" (в том числе привет "Ведьмаку").

Фото: youtube.com/ PlayStation
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После выяснения отношений партнеры нападают на след экстремистской группировки "Разрушители флагов". Знатно получив от злодеев на орехи, герои убеждаются, что террористы обладают способностями суперсолдат, а значит, где-то смогли раздобыть сыворотку вроде той, которая в свое время превратила Стива Роджерса из задохлика в Первого Мстителя.

Затем следует обязательное включение в повествование линии про угнетение темнокожих в США - сценаристы вспомнили про Исаию Брэдли, первого черного Капитана Америку - над ним 30 лет ставили эксперименты, но о его существовании никто не знал. Уилсон и Барнс обратились к нему за помощью, но тот отказал в каком-либо содействии. Возможно, поэтому эта сюжетная линия останется тупиковой, но важные в современной массовой культуре ценности обозначены - авторы могут поставить соответствующую галочку.

Фото: kinopoisk.ru
Хелен Миррен сыграет злодейку в экранизации комиксов DC

По ходу этих событий Сокол и Зимний солдат встречаются лицом к лицу с новым Кэпом - Джоном Уокером, которого постепенно, судя по всему, готовят к превращению в антагониста Агента США - он ясно дает понять, что не станет церемониться с Мстителями, вставшими у него на пути.

В качестве крайней меры Сэм Уилсон и Баки Барнс решают обратиться за информацией о сыворотке для создания суперсолдат к их старому противнику - Гельмуту Земо.

Судя по показанным ранее трейлерам и промо-роликам, напарникам даже удастся каким-то образом вызволить последнего из заключения, но наверняка это узнать получится только в следующих эпизодах. Третья серия выйдет через неделю - 2 апреля.

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