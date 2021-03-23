Объявлен актерский состав второго сезона "Ведьмака"

Сервис Netflix обозначил пополнения в касте своего хита "Ведьмак", окончательно переставшего иметь что-то общее с условным славянским фэнтези. Новые назначения, приведенные в официальном Twitter-аккаунте сериала, следующие:

Friends and foes gather from across the Continent. Meet the new cast joining #TheWitcher Season 2: pic.twitter.com/0MBcZvAcze — The Witcher (@witchernetflix) March 22, 2021

Шотландский актер Грэм Мактавиш (гном Двалин из "Хоббита" Джексона, Святой покровитель убийц из "Проповедника") сыграет бывшего босса реданской разведки Сигизмунда Дийкстра.

Звезды топ-шоу "Бриджертоны" Анджоа Андох и Крис Фултон - настоятельницу храма богини Мелитэле Нэннеки и мага-недоучку Риенса соответственно.

Чернокожая британская актриса Кэсси Клер ("Дивный новый мир") - чародейку из Редании Филиппу Эйльхарт.

Лиз Карр ("ОА"), британская актриса, комик и активистка в борьбе за права инвалидов - Фенн. Который в оригинале - мужчина, и крайне брутальный, солдат т.н. Синих полосок (спецназа Тенерской армии), не дурак выпить и подраться.

Саймон Кэллоу ("Доктор Кто", герцог Сандрингем из "Чужестранки") станет детективом Кодрингером, а к Кевину Дойлу (Джозеф Мозли из "Аббатства Даунтон") отошла роль некоего Ба'лиана, персонажа, специально придуманного для сериала.

Съемки второго сезона "Ведьмака" стартовали еще в 2019-м, но из-за пандемии движутся сквозь тернии. Поэтому премьера - лишь в следующем году.