Экспериментальный ситком о семейной паре Мстителей открыл новую страницу в одной из самых популярных франшиз современности, официально запустив четвертую фазу. По сюжету чародейка Ванда Максимофф и андроид Вижн селятся в небольшом городке Вествью, в котором им предстоит устраивать совместную жизнь, но что-то, как обычно, идет не так. По задумке авторов, история о персонажах Элизабет Олсен и Пола Беттани должна была перекинуть мостик между событиями "Финала" и сиквелом "Доктора Стрэнджа". И именно в таком позиционировании кроется самая главная, монументальная проблема сериала - он "промежуточен", необязателен и не важен для основного сюжета MCU.

То, что являлось главной фишкой Marvel - отдельные законченные картины, которые существуют как бы сами по себе и на первый взгляд напрямую не зависят друг от друга, а потом грациозно нанизываются на одну сквозную повествовательную нить, - в "Ванда/Вижне" не работает. У сериала слишком объемный бэкграунд, без которого случайный зритель до конца не будет понимать, что вообще происходит и кто все эти люди. Концовка же оставляет слишком много вопросов, чтобы перестать считать проект одним большим филлером. Таким образом, он стал сериалом "для своих" и для "тех, кто в теме" и точно не сможет влюбить в себя людей, далеких от гик-культуры.

Просто обстоятельства сложились так, что Disney запустила новую стриминговую платформу, на которой нужно что-то показывать, и, имея в рукаве набор из не самых популярных супергероев второго эшелона, компания может себе позволить подобные эксперименты.

Еще один момент, который до сих пор вводит многих фанатов кинокомиксов в ступор, - это целый ворох упущенных возможностей, связанных с новыми персонажами. На каком-то этапе фанатские теории вокруг шоу стали намного интереснее того, что в итоге показывали Marvel.

Один из самых ярких примеров - намек на появление в сюжете аэрокосмического инженера. О нем, как о хорошем друге, говорит Моника Рамбо. А как раз перед этим студия намекнула, что следующий выпуск будет снят в стиле мокьюментари. Аудитория сложила один плюс один и в нетерпении ждала, что в следующем эпизоде впервые представят Мистера Фантастика из "Фантастической Четверки", да еще и в исполнении Джона Красински, слухи об участии которого в MCU уже второй год подряд курсируют в Сети. Потому что в нынешнюю эпоху постиронии как еще можно ввести его киновселенную, если не в серии, где пародируется "Офис"?

После окончания сериала сценаристка позволила себе открыто посмеяться над этой ситуацией, когда все ждали Рида Ричардса, а она вместо этого вписала случайную женщину-майора, чье имя даже не указали в титрах, - "которая просто великолепно выполняет свою работу и помогает друзьям".

Ситуация с фейковым Ртутью еще печальнее - с таким замахом ворвавшийся в шоу герой Эвана Питерса настолько же бездарно был "слит" в концовке, тем самым как бы говоря, что время "Людей Икс" еще не наступило. Это ещё раз доказывает: в "Ванде/Вижн" нет каких-то значимых и важных для MCU событий, а подобные упущенные возможности - либо злой троллинг, либо отсутствие смелости. Второе для экспериментального проекта - более чем странно.

Сериал можно было бы похвалить за игру актеров, звуковое и музыкальное оформление, общую стилизацию под каждую конкретную эпоху американского телевидения, но, учитывая бюджеты и возможности Disney, на фоне остального вышеперечисленного делать это как-то неудобно. В итоге "Ванда/Вижн" - по большей части пустой и совсем необязательный сериал. Для поклонников жанра супергероики он не несет ничего нового, а для более широкой аудитории рискует остаться непонятым и неинтересным из-за слишком тесной привязанности к других проектам.