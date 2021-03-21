Назван самый популярный сериал Marvel

Студия Marvel очень удачно смогла адаптироваться к условиям пандемии и переключится с выпуска крупнобюджетных блокбастеров в кинотеатрах на сериалы для платформы Disney+.

Уже вышедшая "Ванда/Вижн" и текущий "Сокол и Зимний солдат" показывают очень неплохие рейтинги, но, как пишет The Direct, им далеко до предстоящего "Локи".

Со ссылкой на исследование TV Time издание сообщает, что похождения скандинавского трикстера на 67% интереснее зрителям, чем приключения сайдкиков Кэпа, и на 38% - чем страдания Ванды.

Таким образом, "Локи" уже заочно до премьеры можно назвать если не самым популярным, то уж точно самым ожидаемым сериалом Marvel.

Напомним, Том Хиддлстон вернется к роли бога хитрости и обмана 11 июня. О сюжете пока почти ничего не известно, кроме того, что это будет "не наш" привычный Локи, а та версия, которая украла Тессеракт в "Финале" у мстителей во время "хрононалета".

Сериал авансом продлен на второй сезон.