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Сериал "Сокол и Зимний солдат" установил новый рекорд

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    24.03.2021, 14:21
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Новый сериал "Сокол и Зимний солдат" от Marvel достиг впечатляющих показателей на стриминговой платформе Disney+.

Фото: twitter.com/ screenrant
У сериала "Соколиный глаз" появится спин-офф

Как передает Deadline, дебютная серия шоу за прошедший уикенд обошла по количеству просмотров лидировавших ранее "Мандалорца" и "Ванду/Вижна", установив новый рекорд.

Точных цифр в Disney при этом не называют, но аналитики из SambaTV сообщают, что за приключениями двух приятелей Капитана Америки следило 1,7 млн подписчиков сервиса. Для сравнения - у "Лиги справедливости" Зака Снайдера, по тем же данным, этот показатель равен 1,8 млн аккаунтов HBO Max.

Но и эта отметка, скорее всего, долго не будет рекордной, так как на подходе у Marvel сериал "Локи", который еще до премьеры бьет все рейтинги ожиданий.

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