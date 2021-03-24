Сериал "Сокол и Зимний солдат" установил новый рекорд

Новый сериал "Сокол и Зимний солдат" от Marvel достиг впечатляющих показателей на стриминговой платформе Disney+.

Как передает Deadline, дебютная серия шоу за прошедший уикенд обошла по количеству просмотров лидировавших ранее "Мандалорца" и "Ванду/Вижна", установив новый рекорд.

Точных цифр в Disney при этом не называют, но аналитики из SambaTV сообщают, что за приключениями двух приятелей Капитана Америки следило 1,7 млн подписчиков сервиса. Для сравнения - у "Лиги справедливости" Зака Снайдера, по тем же данным, этот показатель равен 1,8 млн аккаунтов HBO Max.

Но и эта отметка, скорее всего, долго не будет рекордной, так как на подходе у Marvel сериал "Локи", который еще до премьеры бьет все рейтинги ожиданий.