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31.03.2021 16:22
Рубрика: Власть

Григоренко подвел итоги административной реформы

Текст: Владимир Кузьмин
Результатом административной реформы, проводившейся в последние три месяца, стало уменьшение почти на 10 процентов численности госаппарата, подвел итог работе вице-премьер, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко. В министерствах и ведомствах, включая их территориальные органы, сокращено больше 31 тысячи должностей, расформировано более 60 структурных подразделений внутри федеральных органов исполнительной власти.
Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ

"Основной задачей у нас, прежде всего, являлось соответствие численности госаппарата тем функциям и задачам, которые перед ним стоят", - пояснил Григоренко. Во-вторых, требовались преобразования исходя из того функционала, который госаппарат должен оказывать. В-третьих, стоял вопрос ликвидации большого количества вакансий, которые использовались в том числе, чтобы экономию выплачивать в качестве мер материального стимулирования. Наконец, наблюдался дисбаланс между количеством руководящих должностей и простых сотрудников.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Необходимость реформирования особенно подчеркнул тяжелый 2020 год, когда страна столкнулась с пандемией коронавируса. "Госаппарат должен был с совершенно другой скоростью, с совершенно другим качеством на это все реагировать", - сказал зампред правительства.

В первую очередь правительство стремится к тому, чтобы госаппарат при реализации возложенных на него функций отталкивался от потребностей человека. "Чтобы не было такого, что госаппарата живет в своей реальности, выполняет какую-то функцию, а людям нужно другое либо в другом виде", - подчеркнул Григоренко. Это касается и формы предоставления услуг, если, например, людям удобнее получать что-то онлайн.

Параллельно правительство занимается решением вопросов оплаты труда чиновников. Ранее существовал дисбаланс в заработных платах внутри госаппарата - когда в ведомствах одного уровня за одну и ту же работу госслужащие могли получать зарплаты с диапазоном в 1,5-2 раза. "В течение этого года мы должны выйти на то, что у нас будут определенный баланс заработных плат", - заявил Дмитрий Григоренко.

- Одна из подзадач в рамках реформы - это повышение гарантированной части денежного содержания и уменьшение стимулирующей, - уточнил вице-премьер. - Примерно пытаемся выйти на пропорцию 70 на 30. Люди должны понимать, что гарантированный размер оплаты труда, который государство выплачивает, достаточный и не все зависит от стимулирующей части.

Фото: istockphoto
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Стимулирующая часть, признает он, тоже важна, поскольку мотивирует действовать быстрее и качественнее. "Мы сейчас очень серьезно на эту тему работаем, чтобы стимулирующая часть выплачивалась не просто как часть заработной платы, а действительно зависела от работы конкретного ведомства, конкретного чиновника", - сказал зампред правительства.

Давать оценку проведенной реформе сейчас Дмитрий Григоренко не спешит. Решающим фактором здесь он считает качество услуг, которые будет оказывать новая система. Бессмысленно делать идеальный госаппарат, а услугу оказывать плохо или некачественно, уверен зампред правительства: "Задача на этом этапе - сделать госаппарат в таком виде, чтобы он соответствовал запросам нашего времени и наших граждан".

Оценивать же результаты изменений нужно с позиции граждан. Для себя Григоренко определил лучшую характеристику госаппарата: "Когда мы будем незаметными, тогда мы будем считать, что реформа госаппарата у нас прошла на ура. Незаметный госаппарат - наверно, лучший госаппарат".

Власть Работа власти Госуправление Правительство Вице-премьеры Административная реформа

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