Хакер получил 16 лет колонии за попытку украсть миллиард рублей со счета ЦБ

Лидер хакерской группы и организатор преступного сообщества Максим Гриневич решением Промышленного районного суда Ставрополя получил 16 лет колонии строгого режима за взлом банка и попытку украсть миллиард рублей.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, сотрудники ФСБ совместно с коллегами из МВД пресекли и расследовали деятельность преступного сообщества хакеров, которые совершили серию краж из банкоматов в Ставропольском крае.

В совместной спецоперации ФСБ и МВД, в мае 2019 года, приняли участие более 100 сотрудников силовых ведомств. Она прошла одновременно на территории Ставропольского, Краснодарского и Пермского краев, Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирской области. Во время обысков у преступников было изъято 12,5 млн рублей наличными, а также 567 банковских карт, на счетах которых находилось более 450 млн рублей. Кроме того, у задержанных изъяли большое количество средств связи и компьютерной техники с установленными хакерскими программами и следами взломов банковской системы.

Кроме того, как отметили в ЦОС ФСБ, в результате проведенной спецоперации удалось предотвратить хищение более 1,1 млрд рублей с корреспондентского счета ставропольского банка в Центробанке. На кадрах оперативного видео показано задержание хакеров, а также момент воровства денег с банкоматов. Кроме лидера группировки Гриневича, который получил максимально суровый приговор, остальным участникам преступной группы назначены наказания от 6,5 до 9 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Как подчеркнули в ФСБ, судом и следствием установлено, что в 2018 году преступники осуществили несанкционированный доступ к компьютерной сети ставропольского банка, что позволило им беспрепятственно завладеть наличными средствами из 22 банкоматов.