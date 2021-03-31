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31.03.2021 17:18
Рубрика: В мире

Хорватия разрешила въезд вакцинированным "Спутником V"

Текст: Александр Саможнев
Фото: Сергей Михеев/ РГ Фото: Сергей Михеев/ РГ
Фото: Сергей Михеев/ РГ

Власти Хорватии с 1 апреля разрешат въезд с подтверждением о вакцинации, в том числе, препаратом "Спутник V", сообщил глава хорватского МВД Давор Божинович, который является также руководителем штаба национальной защиты.

Фото: gettyimages
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По его словам, также можно въехать с подтверждением о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19, которое будет действовать 180 дней. Кроме того, при въезде будут учитываться быстрые тесты на антитела, которые между собой признают страны-члены ЕС.

Отмечалось также, что новые меры по борьбе с пандемией вступают в силу 1 апреля и временно продлятся до 15 апреля.

В мире Европа Хорватия Вакцинация от коронавируса

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