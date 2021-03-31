Проблему обманутых дольщиков планируется решить в 2023 году, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью программе "Познер" на Первом канале. "У нас в стране было 200 тысяч дольщиков. За прошлый год мы решили проблему 48 тысяч, а за 2019 год - 16 тысяч, - сказал он. - То есть за прошлый год мы приняли в три раза больше решений. Я считаю, что в 2023 году основной объем всех дольщиков закончим".

Придется отвыкать

Правительство ужесточило правила оборота и продажи феназепама - одного из самых популярных лекарств-транквилизаторов.

После того как несколько лет назад фактически прекратилось использование реланиума, обладающего аналогичным действием, феназепам стал препаратом выбора. Теперь популярное лекарство будет сложнее назначать и купить - выписывать его можно только на рецептурных бланках, подлежащих учету и остающихся на хранении в аптеке на три года, и есть такие бланки далеко не у каждого врача. Назначать феназепам по-прежнему смогут психотерапевты и психиатры, а терапевты - нет. Но эксперты говорят: бесконтрольно принимать это лекарство нельзя, оно вызывает привыкание. Кроме того, уменьшится и число аптек, где можно будет приобрести лекарство, - условия его отпуска и хранения приравнены к наркотическим средствам, а таких специализированных аптек в стране только около 2,4 тысячи из 68 тысяч.

Феназепам можно будет купить только по рецепту строгого учета. Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Заморозка цен на сахар и масло продлена

Правительство продлило срок действия соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло: по сахару - до 1 июня, по маслу - до 1 октября.

Речь идет о специальных договорах, которые минсельхоз и минпромторг заключают с отраслевыми ассоциациями, а также с производителями товаров, поставщиками и торговыми сетями. Они фиксируют стоимость 1 килограмма сахара на уровне не выше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей, 1 литра масла - на уровне 95 и 110 рублей соответственно. Срок действия соглашений истекал 1 апреля.

Одновременно производителям, поставляющим сахар в розницу, предоставят субсидии из расчета 5 рублей на кг при условии, что цена завода не будет повышена. Производители подсолнечного масла также получат субсидии.