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"Яндекс" осудил приложения, которые нельзя удалить со смартфона

Текст:   Антон Благовещенский
31.03.2021,  
18:16
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

"Яндекс" не просил партнеров делать свои приложения неудаляемыми, сообщил в своем блоге руководитель компании Тигран Худавердян.

По его словам, "Яндекс" не подписывал соответствующих соглашений с производителями телефонов. "Мы против этого, потому что так делать плохо для пользователей", - подчеркнул он, комментируя новости о том, что с приложений Samsung нельзя удалить предустановленные приложения "Яндекса".

На смартфонах Samsung появились обязательные приложения

Также Тигран Худавердян отметил, что компания обратилась в Samsung и к другим вендорам с просьбой не устанавливать приложения "Яндекса" без возможности удаления. По его словам, многие вендоры, включая Huawei, Xiaomi, ZTE, Meizu, Prestigio и других, подтвердили, что не будут ставить неудаляемые приложения.

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