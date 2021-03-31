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31.03.2021 18:14
Рубрика: В мире

Индия начала праздновать в России 75-летие своей независимости

Текст: Константин Волков

Посольство Индии в России объявило 31 марта о начале празднования 75-летия независимости Индии. Оно продлится в течение года и будет включать множество программ и проектов, призванных продемонстрировать достижения в "развитии, управлении, технологиях, реформах, прогрессе и политике на протяжении многих лет".

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В числе мероприятий выставки, конференции, конкурсы, танцевальные и образовательные мероприятия, выход нескольких книг о выдающихся исторических и культурных деятелях Индии и многое другое.

Так, в апреле выйдет русскоязычная версия книги о выдающемся индийском мыслителе Свами Вивекананде и пройдет выставка фотографий Маниша Кхаттея, посвященная священному для индуистов городу Варанаси и жизни в окрестностях реки Ганг. Кроме того, в конце апреля отметят международный день танца.

В мае посольство примет участие в Московском велофестивале, и приглашает присоединиться к нему всех желающих. Так же в мае дипмиссия Индии в сотрудничестве с Российской государственной библиотекой, проведет выставку книг Рабиндраната Тагора. Выставка посвящена 160-летию со дня рождения поэта и философа.

В июне состоится фестиваль индийского кино Bollywood Film Festival, который познакомит российского зрителя с наиболее яркими киноновинками. 20 июня пройдет ежегодное празднование Международного дня йоги. В Москве и еще примерно семидесяти регионах России пройдут разнообразные мероприятия, которые, как обещает посольство, "помогут всем участникам обрести баланс и гармонию, так необходимые в наши дни".

Также в июне, посольство, совместно с Министерством текстиля Индии проведет модный показ хади (кади) - сделанной вручную хлопковой, шелковой или шерстяной ткани, такую ткань делал Махатма Ганди, когда удалился в деревню.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что нынешнее празднование должно "отразить гордость индуистской Индии и сияние современной Индии".

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