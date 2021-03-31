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Рубрика: Экономика

Исследование: Каким специалистам безработица в пандемию не грозит

Текст: Татьяна Ткачёва
Самые востребованные позиции на рынке труда в сфере финансов и бухгалтерии назвали в международной рекрутинговой компании Hays. Исследование есть в распоряжении "РГ". Основные тренды сегодня связаны с нестабильной и нестандартной ситуацией, в которую бизнес попал из-за пандемии. Компании стараются привлечь более профессиональных финансистов и бухгалтеров или сохранить их на первых ролях. На топовых должностях в российских и международных компаниях уровень зарплат по итогам прошлого года вырос. Уровень вознаграждения для middle- и junior-позиций не изменился.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

"Коронакризис", отметили в Hays, сильно сказался на финансовой отрасли и на количестве вакансий в ней. Во многих компаниях заморозили набор персонала в целом: если какой-то сотрудник уходит, его задачи распределяются внутри команды. Финансовые функции продолжают трансформироваться, и это неизбежно приводит к оптимизации штата, поэтому на текущий момент конкуренция крайне высока.

Фото: iStock
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- Продолжает сохраняться высокий спрос на специалистов с опытом автоматизации и повышения операционной эффективности. Крупные компании формируют отдельные департаменты, которые занимаются этими проектами, - рассказала консультант направления Accountancy & Finance Татьяна Смирнова.

Уменьшилось и число вакансий для бухгалтеров. Большинство компаний старается сохранить команды. Впрочем, и сами бухгалтеры не торопятся менять работу. За последний год стали более востребованы специалисты широкого профиля (те, кто может вести бухгалтерский и налоговый учет в полном объеме). Причины разные: одни компании вынуждены сокращать персонал и перераспределять функционал внутри коллектива, другие, наоборот, расширяют штат - но при этом не готовы набирать большую команду. Часть предприятий отказывается от аутсорсинга и переводит бухгалтерию в штат.

Анализируя динамику рынка, в Hays ожидают, что в 2021 году спрос на финансовых специалистов разного уровня будет расти в сферах IT и e-commerce. При этом крупные российские игроки разных секторов не будут снижать объемы найма.

- Ряд компаний уже говорит об отмене запрета на рекрутмент и увеличении объема найма. Мы видим позитивную динамику рынка и верим, что количество открытых финансовых позиций в 2021 году имеет все шансы быть выше, чем в 2019-м, - добавила консультант направления Accountancy & Finance Кристина Гружевская.

Растет спрос на финансистов с продвинутыми навыками коммуникации, умением выстраивать взаимоотношения с бизнес-подразделениями. Также важен высокий уровень самостоятельности. От финансовой команды ждут поддержки бизнеса, а не просто формального составления отчетности.

В бухгалтерской сфере с переходом на удаленный формат работы выросла заинтересованность в специалистах с опытом автоматизации процессов (или тех, кто готов принимать в этом активное участие). Важен также опыт внедрения электронного документооборота. И, конечно, работодатели по-прежнему ценят в кандидатах компетентность, нацеленность на результат, желание профессионально развиваться.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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В пятерку наиболее востребованных специалистов в финансовом секторе вошли: внутренний менеджер по контролю, финансовый бизнес-партнер, финансовый директор (с задачами по открытию новых дивизионов в регионах и релокации текущих сотрудников), руководитель направления контроллинга и финансовый контролер на производстве.

В бухгалтерской сфере в топ вакансий попали: главный бухгалтер на производство (готовый к переезду в пределах России), руководитель центра отчетности, заместитель главного бухгалтера (бухгалтер-универсал), налоговый менеджер (с опытом в налоговом консультировании) и бухгалтер по расчету заработной платы.

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