Исследование: Поиск работы "по знакомству" остается ключом к трудоустройству

Поиск работы по протекции эффективно работает: принимать новых сотрудников по рекомендации коллег, родных, друзей или знакомых доводилось 85 процентам российских компаний - как крупных корпораций, так и небольших фирм. Таковы итоги исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Каждому второму работающему россиянину, или 51 проценту, приходилось составлять протекцию по трудоустройству на работу коллег, родных, друзей или знакомых. Мужчины (53 процента) рекомендуют знакомых чуть чаще женщин (48 процентов). Так же интересно то, что число успешных "сватов" на работу растет с возрастом и уровнем дохода. Среди тех, кому от 18 до 24 лет, опыт составления протекции есть у 38 процентов. А тех, кому от 45 лет и старше, - уже 59 процентов.

Лишь один из десяти рекрутеров, или 11 процентов, пока не сталкивался с трудоустройством по знакомству. При чем, как отмечают в SuperJob, с периода подобного исследования, которое проводилось шесть лет назад, почти ничего не изменилось. Менеджеры по персоналу успешно и активно используют в своей работе такой инструмент как знакомство. Более того, почти три из десяти российских работодателя еще и финансируют тех, кто ищет персонал по рекомендации. В 29 процентах отечественных компаний действуют специальные программы: работодатели выплачивают вознаграждение тем сотрудникам, кто успешно рекомендовал кого-то из коллег или знакомых на вакантную должность. Правда, обязательное условие вознаграждения - кандидат не только вышел на работу, подошел компании по профессиональным качествам, но и прошел испытательный срок.

Чаще всего компании платят за подбор персонала по знакомству за сложно закрываемые позиции руководителей, IT-специалистов и менеджеров по продажам.

Что показательно, 79 процентов опрошенных помогавших в трудоустройстве по "блату", сообщили, что предложенному ими кандидату удалось устроиться на работу.