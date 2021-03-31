Новости

Наблюдать за зубрами и спасать дрофу заповедники будут за счет грантов 16:59
Вынесен приговор бизнесмену, похитившему 300 млн на строительстве общежитий 16:43
Корабли Балтийского флота прошли Суэцкий канал 16:43
Хорватия разрешит въезд привившимся российскими вакцинами 16:39
Глава МЧС сообщил, сколько объектов в зоне риска от лесных пожаров 16:37
Замглавы Минэнерго Анатолий Тихонов покинет должность 12 апреля 16:32
Эксперт: Подорожание PlayStation 5 никак не отразится на "битве консолей" 16:32
YouTube заблокировал аккаунт RT на арабском 16:31
Посольство России в Лондоне разоблачило расследование по делу Стерджес 16:29
Путин призвал проработать механизм реализации изъятой древесины 16:25
Исследование: Поиск работы "по знакомству" остается ключом к трудоустройству 16:18
"Адмирал" принят в число участников следующего сезона КХЛ 16:07
Что будет, если вместо масла залить в мотор машины колу 16:01
Воробьев: Все сенаторы подали декларации о доходах 15:58
Павлова выиграла спринт на ЧР по биатлону 15:53
Названы основные версии возникновения трещин в корпусе МКС 15:53
Лавров поблагодарил Турцию за умение договариваться 15:37
В Генштабе назвали цель грядущих российско-белорусских учений "Запад-2021" 15:37
Голикова рассказала, каким будет МРОТ в 2022 и 2023 году 15:31
Со 2 июня самолеты "Победы" будут летать из Минеральных вод в Анталию 15:27
Видеотрансляция: Путин проводит совещание с членами правительства 15:27
Голикова: Россия возвращается к плановой работе системы здравоохранения 15:25
Котяков: Существенного роста безработицы в пандемию удалось избежать 15:15
Вильфанд пообещал россиянам теплый апрель 14:59
Путин предложил расширить программу реабилитации работников в санаториях 14:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
31.03.2021 16:18
Рубрика: Экономика

Исследование: Поиск работы "по знакомству" остается ключом к трудоустройству

Текст: Владимир Емельяненко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Поиск работы по протекции эффективно работает: принимать новых сотрудников по рекомендации коллег, родных, друзей или знакомых доводилось 85 процентам российских компаний - как крупных корпораций, так и небольших фирм. Таковы итоги исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Мишустин продлил упрощенную регистрацию безработных

Каждому второму работающему россиянину, или 51 проценту, приходилось составлять протекцию по трудоустройству на работу коллег, родных, друзей или знакомых. Мужчины (53 процента) рекомендуют знакомых чуть чаще женщин (48 процентов). Так же интересно то, что число успешных "сватов" на работу растет с возрастом и уровнем дохода. Среди тех, кому от 18 до 24 лет, опыт составления протекции есть у 38 процентов. А тех, кому от 45 лет и старше, - уже 59 процентов.

Лишь один из десяти рекрутеров, или 11 процентов, пока не сталкивался с трудоустройством по знакомству. При чем, как отмечают в SuperJob, с периода подобного исследования, которое проводилось шесть лет назад, почти ничего не изменилось. Менеджеры по персоналу успешно и активно используют в своей работе такой инструмент как знакомство. Более того, почти три из десяти российских работодателя еще и финансируют тех, кто ищет персонал по рекомендации. В 29 процентах отечественных компаний действуют специальные программы: работодатели выплачивают вознаграждение тем сотрудникам, кто успешно рекомендовал кого-то из коллег или знакомых на вакантную должность. Правда, обязательное условие вознаграждения - кандидат не только вышел на работу, подошел компании по профессиональным качествам, но и прошел испытательный срок.

Чаще всего компании платят за подбор персонала по знакомству за сложно закрываемые позиции руководителей, IT-специалистов и менеджеров по продажам.

Что показательно, 79 процентов опрошенных помогавших в трудоустройстве по "блату", сообщили, что предложенному ими кандидату удалось устроиться на работу.

Экономика Работа Занятость

Главное сегодня

Путин допустил национализацию не исполняющих гособоронзаказ предприятий
Президент заявил о непростой обстановке с паводками и пожарами
Голикова рассказала, каким будет МРОТ в 2022 и 2023 году
Матвиенко назвала странным выбор песни от РФ для "Евровидения"
МИД РФ отреагировал на высылку российских дипломатов из Италии
Программу туристического кешбэка продлили на 2021 год
Россиянам рассказали, как за ними "следят" их смартфоны