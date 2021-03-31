Кабмин расширил возможности получения максимального пособия по безработице

Правительство уточнило порядок выплаты пособий по безработице в максимальном размере. Изменения затрагивают интересы отдельных категорий граждан, в том числе уволенных из-за ликвидации организации или сокращения штата, а также женщин, находящихся в отпуске в связи с рождением ребенка. Они вступают в силу задним числом - с 1 января.

Нововведения регулируют вопросы начисления пособий в тех случаях, когда начало периода выплат смещается или сам период прерывается. В таких ситуациях пособия в максимальном размере будут начисляться не в первые три месяца со дня признания гражданина безработным, а в течение трех месяцев в целом, независимо от переносов и перерывов.

Потерявшие работу при ликвидации предприятия или сокращении штата в первые три месяца получают не пособие по безработице, а среднюю зарплату по прошлому месту работы. После этого им уже не полагалось максимальное пособие, поскольку отведенный период со дня признания их безработными прошел. Для них срок выплаты перенесли: с четвертого по шестой месяц они будут получать полное пособие по безработице, а затем - 60 процентов заработка, но не более 5000 рублей.

Максимальное пособие по безработице составляет 12130 рублей, минимальное - 1500 рублей. Граждане начинают получать помощь от государства с момента регистрации в центре занятости. Первые три месяца выплачивается 75 процентов заработка, но не более 12 130 рублей, а вторые три месяца - 60 процентов, но не более 5000 рублей.