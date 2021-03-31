Как японцы переживают третью волну коронавируса

В Японии на конец марта - начало апреля, пожалуй, приходится самая прекрасная пора в году. Именно в это время на всей территории островного государства улицы городов и небольших деревень окрашиваются в бледно-розовый цвет только что распустившейся сакуры. По вечерам в такие дни под ветвями "японской вишни" собираются компании коллег и друзей. Они раскладывают на пледах небольшие закуски и наслаждаются очарованием природы, теплым весенним воздухом, непринужденными беседами и, конечно, вводящим в легкий хмель вкусным саке. Такая картина была обычной для здешних мест еще пару лет назад. С тех пор многое изменилось. Прохожие и сейчас, словно завороженные, застывают перед сакурой, достают смартфоны и фотографируют лепестки нежных цветов. Однако больших компаний под деревьями уже не видно.

До 21 марта в Токио и еще нескольких соседних со столичным мегаполисом префектурах действовал режим ЧС. Поэтому заведения общепита здесь закрывали свои двери ровно в 20.00, при этом заказы на алкоголь заканчивали принимать за час до этого. Для японцев, которые привыкли ужинать вне дома, это стало большим ударом. Многие не поспевали из офисов на ужин.

На выходе из "комбини" - так здесь называют магазины шаговой доступности - вижу небольшую компанию, которая расположилась за маленьким столиком прямо на улице. Люди за дружеской беседой выпивают. Когда горячительные напитки подходят к концу, один из молодых людей устремляется за добавкой. Он приносит еще одну бутылку красного. Стихийное застолье продолжается.

Газета "Асахи симбун" еще в феврале писала, что на фоне введения ограничений для работы ресторанов в Токио появилось явление под названием "коэнноми", что в переводе означает "распитие алкоголя в парках". После закрытия рюмочных японцы не расходились, а перемещались с закусками и выпивкой в соседние скверы или на детские площадки.

Репортеры, к примеру, нашли маленькие группы "несознательных граждан" недалеко от токийской станции Симбаси, где сосредоточено огромное множество мелких закусочных с аппетитными шашлычками из куриных потрошков "якитори" и ароматным саке. Один мужчина, перекочевавший из питейной в ближайший сквер, в ответ на вопрос пытливого журналиста сказал: мол, как ему еще было поступить в свой день рождения.

Недавно я наведался в один из своих любимых суши-баров. Свободных мест там почти не было. Очевидно, что многие соскучились по вечерним посиделкам в ресторанах. Официант узнал постоянного клиента, поэтому провел меня в "косицу" - отдельную комнату, которые японцы любят бронировать для приватных бесед с деловыми партнерами. Предварительно поднес к моему запястью электронный термометр. "Все в порядке, проходите", - вежливо сказал он. При этом японец попросил меня побрызгать на руки санитайзером. В зале была несколько странная обстановка. На столах и барной стойке разместили пластиковые прозрачные экраны, которые отделяли посетителей друг от друга.

Хозяин заведения отметил, что эти нововведения, видимо, надолго. Ресторан, чтобы не разориться, теперь готовит больше блюд навынос. Отличные сеты здесь можно заказать до 22.00 с десятипроцентной скидкой.

Давно заприметил симпатичную тратторию рядом со своим домом. Она закрылась около года назад почти одновременно с началом активной фазы распространения коронавируса в Японии. Я еще застал те деньки, когда из этого заведения вываливались на улицу шумные группы японцев, разгоряченных вином и итальянскими закусками. Атмосфера, нужно признать, там была душевная. Однако по местным меркам ресторан был слишком большой. Не хочется верить, но похоже, что заведение закрылось навсегда.

На улицах Токио в выходные дни много прохожих. Все как один в гигиенических масках. Люди здесь даже на пробежки выходят с закрытыми лицами. В торговых центрах не протолкнуться. Видимо, жители островного государства пытаются подавить ощущение тревоги шопингом. У многих появились свободные средства после отказа от традиционных дорогостоящих путешествий в Европу или на Гавайские острова.

На дорогах столицы все чаще встречаются красные двухэтажные автобусы с открытым верхом. В них возят туристов с обзорными экскурсиями по центру города. Открытое пространство позволяет знакомиться с красотами мегаполиса без опасений заразиться опасной инфекцией.

Кстати, в Токио в последний уик-энд марта прошло любопытное представление "007 Skyfall in Сoncert". Один из эпизодов легендарной бондианы показали под музыкальное сопровождение Токийского филармонического оркестра. Коллективом руководил японский дирижер Хирофуми Курита. Билеты разлетелись как горячие пирожки.

В начале марта на праздники мне удалось на пару дней выбраться в Нагасаки. Путь от Токио до южного портового города на острове Кюсю занял около полутора часов. В залах столичного аэропорта Ханэда, откуда вылетал самолет, было пусто. Многие кафе не работали или обслуживали клиентов в течение непродолжительного промежутка времени.

В гостинице новым постояльцам оказались рады. Еще бы, более половины номеров были свободны. Впрочем, вечером в ресторане при отеле поужинать так и не удалось. Зал забронировали под свадебные торжества. Даже в пандемию жизнь продолжается.

В планах была поездка на Гункадзиму, небольшой островок, где раньше располагалось шахтерское поселение. Сегодня это место заброшено, а в первой половине XX века там добывали уголь. Локация является местной достопримечательностью, которая позволяет путешественникам погрузиться в историю города. Добраться до этого места, увы, не получилось: туры временно приостановили из-за коронавируса.

При этом городские музеи в Нагасаки функционировали в штатном режиме, в том числе и всемирно известный Музей атомной бомбардировки. Одновременно со мной с экспозицией познакомились японские ученики младших классов.

Горячие источники в черте города также исправно принимали посетителей. Даже сауна, к удовольствию любителей попотеть и погреть косточки, работала без изменений. Из "ротэнбуро", купальни на свежем воздухе, открывался прекрасный вид на вечерние улицы населенного пункта. В горячей воде после трудовых будней восстанавливали силы японские мужчины разного возраста, в том числе пожилого. Большинство из них, правда, смотрели не на огни погружающегося в ночную темноту города, а на экран большого телевизора, который был установлен прямо на улице.