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31.03.2021 19:09
Рубрика: Власть

Засада 30 дней

Как решить проблему поражения в правах "двойных" граждан
Текст: Владимир Емельяненко
Российская газета - Федеральный выпуск № 69(8420)
Форум переселенческих организаций бьет тревогу: в стране растет число пораженных в трудовых правах новых россиян - бывших соотечественников.

Ирина Тамбовцева семь лет назад стала гражданкой России. Прошло больше года, как она начала проверку при устройстве на госслужбу. И тут выяснилось, что у нее сохраняется гражданство по месту рождения - в Узбекистане. Точнее, прописанной-выписанной она не значится, но документирована ее мать. Она на момент подачи заявления о гражданстве дочери умерла, однако по закону принадлежность дочери к гражданству Узбекистана есть. Тамбовцева подала заявление на выход, прошел год, но груз не сдвинулся с места. И таких, как она, обладателей вынужденных двойных гражданств, в стране все больше. Например, Узбекистан и Таджикистан годами тянут с выдачей справок, а Украина в принципе отказывается их выдавать. И число пораженных в правах граждан растет. Хотя российские законы разрешают иметь более одного гражданства. Но, во-первых, обладатели двух гражданств рассматриваются только как граждане РФ. Во-вторых, люди не имеют права на занятие должностей в системе госслужбы, на голосование и выдвижение кандидатом на выборах в органы власти. Выйти из такого второго гражданства хотят почти все. Для этого надо уведомлять миграционные службы обеих стран в течение 60 дней после выезда и через 30 дней после въезда в Россию. Заявления рассматриваются в консульствах годами. А в России проблемой стали и невозможность получить подтверждение от иностранного государства, и уложиться в 30 дней. Ситуация обострилась в 2020 году с принятием Госдумой в первом чтении законопроектов об ужесточении требований к лицам, работающим на госслужбе. После принятия поправок эти люди потеряют и работу, и избирательные права.

- Урегулирование проблемы возможно через международные договоры о двойном гражданстве, какой есть у РФ и Таджикистана, - говорит руководитель проекта "Право на Родину" Евгений Бобров. - Второй путь - тоже через международное соглашение, например, граждане Киргизии, Туркменистана и Белоруссии имеют право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления РФ. При этом граждане Киргизии и Туркменистана пользуются этими правами только на выборах в органы местного самоуправления.

Обладателей двойных гражданств, пораженных в правах, в стране все больше

В Форуме переселенческих организаций признают, что на решение проблемы уйдет не менее года. Кто-то за это время потеряет работу. В случае с Украиной, где у руководства нет желания вести переговоры, форум предлагает изучить опыт Израиля. По израильским законам гражданином этой страны можно стать независимо от страны рождения. Форум предлагает российскую поправку: граждане Украины в одностороннем порядке отказываются от двойного гражданства.

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