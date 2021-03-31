Как стать известным в социальных сетях

Методы раскрутки личного аккаунта зависят от соцсети.

"Раскрутка" собственного аккаунта в социальных сетях - дело не самое простое. Надо быть готовым к расходам. Фото: istock

В Facebook правит профессиональный контент, сделанный по правилу "полезное и интересное для твоей аудитории, не чаще трех раз в неделю", говорит основатель коммуникационного агентства "ЛАМПА" Евгения Лампадова. Тексты при этом не должны быть очень длинными и их обязательно разбавлять картинками. Подходит для продвинутых специалистов в какой-либо области, например, в финансах или строительстве.

В Instagram работает правильное оформление постов и ежедневная публикация "сторис" - коротких видео, на которых запечатлены фрагменты вашей жизни. Но учтите, что фильтры и красивая картинка идеальной жизни в Instagram - это уже из разряда неприличного. Раскрутку в Instagram можно посоветовать тем, кто умеет хорошо фотографировать и при этом отлично и кратко писать.

Чтобы раскрутить канал в Telegram, нужна уникальная идея и подача материала. Telegram идеально подходит для "инсайдеров" - тех, кто добывает эксклюзивную информацию.

В TikTok правит свобода творчества и самовыражения подростков и молодежи, и здесь совет дать просто невозможно. Понимаете, самая популярная тиктокерша России Лиза Анохина прославилась тем, что сняла видео в голубом парике. Этот ролик собрал 108 миллионов просмотров, а аудитория подписчиков девушки - 12,6 млн человек.

Использование платных инструментов значительно повысит "скорость" роста вашей популярности в Cети. Цена рекламы у блогера зависит от нескольких факторов, количества подписчиков, их платежеспособности. Чтобы "раскрутить" свой аккаунт, достаточно начать с блогеров-тысячников, такие "знаменитости" берут от 200 до 500 рублей за рекламный пост или интеграцию. Блогеры-миллионники готовы разместить у себя публикацию за 1 млн рублей.

"Раскрутка" собственного аккаунта в социальных сетях - дело не самое простое. Надо быть готовым к расходам.