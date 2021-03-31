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31.03.2021 19:17
Рубрика: Культура

От заката до стаккато

О группе "Ария" сняли сериал
Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 69(8420)
Об этом мечтают многие артисты, но удалось пока только "Арии". Теперь о самой успешной и востребованной отечественной хэви-металл группе сняли многосерийный фильм "Через все времена". В нем много хитов, фрагментов гастролей, интервью, открывающих музыкантов с неожиданной стороны, и забавных историй, о которых потом еще не раз захочется рассказать друзьям.
Фильм показал, что Михаил Житняков не только отличный вокалист, но и интересный рассказчик. Фото: РИА Новости Фильм показал, что Михаил Житняков не только отличный вокалист, но и интересный рассказчик. Фото: РИА Новости
Фильм показал, что Михаил Житняков не только отличный вокалист, но и интересный рассказчик. Фото: РИА Новости

Для кого-то этот сериал, снятый в честь 35-летия "Арии", где все эти годы играет гитарист Владимир Холстинин, ну а басист Виталий Дубинин и второй гитарист Сергей Попов - немногим меньше - станет недостающим ярким фрагментом славной летописи российского рока. Для других - историей мужской дружбы и взаимовыручки (было время, когда Холстинин тяжело заболел, но на его место не брали нового штатного музыканта - ждали, когда лидер-гитарист поправится). Для третьих - возможно - и хрестоматией успеха: в этом году "Арии" исполняется уже 36 лет и многомесячные регулярные туры по России, странам СНГ, с заездами в Европу на время прервала только пандемия коронавируса и локдауны в других странах.

Фото: EPA/FELIPE TRUEBA
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Хотя и в эту нелегкую пору группа регулярно давала хотя бы онлайн-концерты. Причем их было больше, чем у остальных звезд, за полгода - четыре: "Стой за чертой!", "Точка невозврата", "Крещение огнем" и юбилейный. А заодно, пока впервые за много лет на несколько месяцев осталась дома, в Москве, полностью переписала два своих альбома "Крещение огнем" и "Армагеддон", уже с вокалистом Михаилом Житняковым, снабдив их ремаркой "Перезагрузка".

Обо всем этом в новом многосерийном документальном фильме, повествование в котором начинается с первой серии, рассказывающей о начале карьеры, - 1985-1990 годах, поре первых хитов: "Воля и разум", "Встань, страх преодолей", "Тореро"... Много хитов, записей с концертов и репетиций, рассказов о приключениях на гастролях, есть история о редких треках, никогда не исполняющихся на концертах. Оказалось, что одну из них написали в такой тональности, что спеть ее на концертах оказалось сложно даже такому искусному вокалисту, тенору Валерию Кипелову. Но фильм не только о музыке - в одной из серий участники "Арии" рассказали, как они выживали в трудные 90-е. В другой - о том, как перед концертами в Америке, чтобы не платить больше авиакомпании, связывали вместе две электрогитары и те проходили в таможенной декларации, как одна. Но американские воришки за нашими следили и по одной гитаре успели отвязать и выкрасть...

Интересно и то, что многие "арийцы" уже очень давно вместе. Почему, неужели ни разу не ссорились?! Да, это очень поучительное кино! А в седьмой серии музыканты рассказали, как снова сотрудничали с автором текста "Воли и разум" - поэтом Александром Елиным - теперь уже в песне "От заката до рассвета", вдохновленной фильмом Роберта Родригеса "От заката до рассвета". И о том, как против слова "упыри" протестовали и сам поэт, и солист Михаил Житняков, и кто в итоге победил...

Кстати

Музыкантам так понравилось снимать фильм, что у планировавшейся как финальная, седьмой серии "Через все времена. 2015 - 2020", скоро появится и вторая часть. Каждая, кстати, продолжается около полутора часов.

Культура Музыка Музыка с Александром Алексеевым Гид-парк

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