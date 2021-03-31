Космонавт рассказал, как герметизируют трещины в служебном модуле "Звезда"

Космонавт Павел Виноградов рассказал, как происходит герметизация трещины на модуле "Звезда". Для этого используется стенд, являющийся копией служебного модуля.

Все кожухи на этом стенде снимаются, экранно-вакуумная изоляция и противометеоритная защита, то есть по сути остается только скелет станции - это позволяет как можно скорее добраться до места трещины.

Как рассказал космонавт в беседе с KP.RU, именно в этой переходной камере отрабатываются все операции по ремонту микротрещин до того, как их начнет выполнять экипаж МКС на орбите.

Для герметизации место трещины, прежде всего, изучают под электронным микроскопом, а затем герметизируют, используя разработанный ракетно-космической корпорацией "Энергия" уникальный пластичный материал - герметалл.

На данный момент, по мнению инженеров, в служебном модуле "Звезда" есть три микротрещины, две из них уже загерметизированы. Продолжается поиск третьей.