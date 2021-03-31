Кудрин: Более 20% нуждающихся россиян не доступны меры соцподдержки

Ни одной из существующих мер поддержки не охвачены порядка 20% живущих за чертой бедности россиян. Такое мнение во время пленарного заседания в Совете Федерации высказал глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.

"В фокусе нашего внимания - снижение уровня бедности", - приводит слова Кудрина РИА Новости. Он напомнил, что президент России поставил цель к 2030 году снизить уровень населения, живущего за чертой бедности, с 13,2% до 6,6%. Однако, как показал анализ Счетной палаты, более 20% граждан не подпадают ни под какие формы господдержки, хотя находятся по уровню жизни ниже прожиточного минимума, отметил Кудрин.

При этом Кудрин уточнил, что большую роль в снижении рисков бедности в прошлом году сыграли пособия на детей, которые власти выплачивали гражданам в рамках антикризисных мер. А если бы этих мер не было, то число бедных выросло бы примерно на 2%.

Вместе с тем, по словам Кудрина, нужны дополнительные меры для достижения показателей, установленных президентом России.

Ранее Кудрин предложил помогать пособиями не только семьям с детьми, но и всем семьям, у которых очень низкие доходы.

"Мы считаем возможным рассматривать (введение социальных - прим. "РГ") пособий, которые бы исходили из дефицита доходов семьи и распространялись на другие категории населения, не только имеющие детей. В таком случае мы видим пути снижения бедности и достижения тех целей, которые поставил президент. Соответствующие предложения представлены в правительство", - рассказал Кудрин.