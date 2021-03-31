Лавров назвал санкции США и ЕС противоречащими нормами ВТО

Против России и Китая применяют недобросовестные методы конкуренции путем введения на мировых рынках ограничений, противоречащих нормам Всемирной торговой организации (ВТО), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на конференции международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Мы за то, чтобы конкуренция была честной. В данной ситуации против Китая применяются недобросовестные методы, как и против России", - подчеркнул Лавров, слова которого приводит ТАСС.

По словам министра, этой практикой злоупотребляют США и взявшая с них пример Европа. Они прибегают к подрыву позиций конкурентов и введению искусственных ограничений на мировых рынках, противоречащих нормам ВТО.