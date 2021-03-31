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31.03.2021 15:37
Рубрика: В мире

Лавров поблагодарил Турцию за умение договариваться

Текст: Александр Саможнев

Позиции России и Турции, в том числе по вопросам сирийского урегулирования, порой серьезно расходятся, но сторонам практически всегда удается найти компромисс, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на международной конференции клуба "Валдай".

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"Порой позиции даже достаточно серьезно разнятся, но мы ценим наши отношения, потому что всегда с турецкими коллегами можем находить решения, которые устраивают и нас, и их", - отметил министр.

По словам Лаврова, это характерно и для встреч президентов, и для встреч на уровне министров иностранных дел. "Всегда лучше договариваться с человеком, который влияет на конкретную ситуацию и имеет отличные от твоих взгляды", - указал глава МИД РФ.

В качестве примера Лавров назвал договоренности по Идлибу. Согласованный несколько лет назад протокол выполняется медленнее, чем договаривались, но турецкая сторона подтверждает все свои обязательства, включая размежевание вооруженных оппозиционеров.

Стороны также работают над реализацией договоренности по дороге М4, сообщил глава МИД РФ. При этом отмечалось, что поначалу был прогресс, но потом процесс замедлился. "Сейчас мы вроде бы выправляем ситуацию", - заключил Сергей Лавров.

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