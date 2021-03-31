Лавров увидел обнадеживающие сигналы в подходах США по ситуации в Иране

Администрация Джо Байдена подает обнадеживающие сигналы о попытках выхода из тупика ситуации вокруг ядерной сделки с Ираном, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на международной конференции клуба "Валдай".

По словам министра, есть обнадеживающие сигналы от администрации Джо Байдена в направлении поиска компромисса, чтобы вывести из тупика ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и параллельно начать рассматривать дополнительные озабоченности​​​. "Это, кстати, активно нами поддерживается", - подчеркнул Лавров.

Российская сторона предложила также неформальную дорожную карту возвращения к выполнению иранской ядерной сделки, отметил глава МИД РФ.