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31.03.2021 22:34
Рубрика: В мире

Макрон ввел общенациональный карантин во Франции с 3 апреля

Текст: Екатерина Забродина
Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с вечерним телеобращением к нации, в котором, как и предсказывали эксперты, объявил о введении общенационального карантина из-за распространения британского штамма "короны". Если до сих пор строгие ограничения действовали с марта в 19 департаментах, то теперь они распространятся на всю страну, передаёт Le Figaro.
Фото: Ludovic MARIN / AFP Фото: Ludovic MARIN / AFP
Фото: Ludovic MARIN / AFP
Фото: iStock
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Жёсткий локдаун вводится с 3 апреля, то есть прямо накануне католической Пасхи, сроком пока на месяц. Предполагается, что во всех регионах с семи вечера до шести утра по парижскому времени будет действовать комендантский час. Все граждане Пятой республики по возможности переводятся на удалённую работу. Детские сады, школы и колледжи закроются на три недели (плюс к неделе обычных каникул). Правда, студенты вузов обойдутся без полной дистанционки и смогут очно посещать аудитории один день в неделю.

По словам Макрона, на время всеобщего карантина будет серьёзно ограничена свобода передвижения внутри Пятой республики, а именно - любые поездки между регионами попадают под запрет. Если французы захотят уехать куда-нибудь на самоизоляцию за город, то у них на это будут выходные, включая пасхальный день 4 апреля. При этом, в отличие от соседней Германии, Франция не собирается ужесточать правила возвращения для своих граждан из-за рубежа: любой сможет прилететь домой, когда захочет.

Отдельно президент Франции предупредил об ужесточении контроля за массовыми мероприятиями. В рамках "борьбы с распространением инфекции" любые собрания (включая, очевидно, демонстрации и акции протеста), которые власть сочтёт незаконными, будут жёстко пересекаться. "Мы не позволим отдельным лицам поставить под угрозу общий прогресс. Контроль и санкции будут усилены, чтобы ограничить собрания и употребление алкоголя", - заключил Макрон.

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