Матвиенко: Киеву выгодно сохранение конфликта на Донбассе

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что киевские власти заинтересованы в сохранении противостояния на юго-востоке Украины, поскольку им выгодно списывать на него внутренние проблемы страны.

"Киевским властям выгодно сегодня поддерживать напряженную обстановку вокруг Донбасса по многим причинам", - заявила она журналистам. По мнению главы Совфеда, таким образом команда Владимира Зеленского пытается понравиться западным партнерам, а также раздувать "миф о российской агрессии для того, чтобы списать на это серьезнейшие внутренние проблемы страны и дальнейшую деградацию в экономическом, социальном развитии, обнищание населения".

Кроме того, наличие конфликта на Донбассе - хороший повод подавлять оппозицию, проводить насильственную украинизацию, закрывать неугодные СМИ и так далее.

Матвиенко подтвердила, что Россия по-прежнему придерживается мнения о безальтернативности Минских соглашений и необходимости разрешения конфликта путем переговоров.