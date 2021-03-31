МИД РФ отреагировал на высылку российских дипломатов из Италии

В МИД России выразили сожаление по поводу высылки двух сотрудников посольства из Рима. Российская сторона оставляет за собой право на ответные действия, отметили в министерстве.

"Выясняем обстоятельства принятия данного решения" ,- подчеркнули на Смоленской площади. Ранее посольство в Риме подтвердило задержание сотрудника аппарата военного атташе. Лавров назвал санкции США и ЕС противоречащими нормами ВТО В среду местные СМИ сообщили о задержании силами безопасности двух военнослужащих - российского и итальянского - в рамках расследования дела о шпионаже. После это МИД Италии вызвал посла РФ Сергея Разова и объявил о выдворении двоих российских дипломатов.