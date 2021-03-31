В посольстве России в Италии подтвердили задержание дипломата

Посольство России подтверждает задержание в Риме сотрудника аппарата военного атташе. Российская сторона рассчитывает, что произошедшее не отразится на двусторонних отношениях, сообщает РИА Новости.

По данным местных СМИ, в МИД Италии был вызван посол РФ Сергей Разов. "Это было сделано по распоряжению министра иностранных дел Луиджи Ди Майо", - пишет газета "Коррьере делла сера".

В среду утром стало известно, что сотрудники итальянских сил безопасности задержали двух военнослужащих - российского и итальянского - в рамках расследования дела о шпионаже.