Минцифры раскритиковало "неудаляемые приложения" на смартфонах

Установка неудаляемых приложений в рамках закона о предустановке отечественного программного обеспечения является "неправильной практикой". Об этом рассказал замглавы Минцифры Максим Паршин.

"Требования о предварительной установке российских программ на технически сложные товары (смартфоны, планшеты, компьютеры) направлены на предоставление пользователям возможности выбирать, какими приложениями пользоваться - отечественными, иностранными или всеми сразу. Никаких условий о невозможности удалить предустановленные программы в законодательстве нет", - рассказал чиновник РБК.

Он добавил, что в ведомстве считают неверной практику установки неудаляемых с устройств приложений.

Ранее владельцы смартфонов Samsung сообщили, что после установки обновления у них на устройствах появились приложения "Яндекса", которые нельзя удалить.