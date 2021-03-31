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31.03.2021 17:21
Рубрика: Экономика

Минцифры раскритиковало "неудаляемые приложения" на смартфонах

Текст: Иван Черноусов

Установка неудаляемых приложений в рамках закона о предустановке отечественного программного обеспечения является "неправильной практикой". Об этом рассказал замглавы Минцифры Максим Паршин.

Фото: istock
Названы восемь приложений, которые нужно удалить со смартфона

"Требования о предварительной установке российских программ на технически сложные товары (смартфоны, планшеты, компьютеры) направлены на предоставление пользователям возможности выбирать, какими приложениями пользоваться - отечественными, иностранными или всеми сразу. Никаких условий о невозможности удалить предустановленные программы в законодательстве нет", - рассказал чиновник РБК.

Он добавил, что в ведомстве считают неверной практику установки неудаляемых с устройств приложений.

Ранее владельцы смартфонов Samsung сообщили, что после установки обновления у них на устройствах появились приложения "Яндекса", которые нельзя удалить.

Экономика Отрасли Связь Digital Интернет Правительство Минцифры

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