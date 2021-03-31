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31.03.2021 19:46
Рубрика: Власть

Ставка на максимум

Михаил Мишустин расширил меры поддержки безработных
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 69(8420)
Упрощенный порядок регистрации безработных будет действовать до 31 июля, постановил премьер-министр Михаил Мишустин. Решения по дальнейшей дистанционной работе центров занятости регионы должны принимать на основании эпидемиологической обстановки и специфики местных рынков труда.

Временные правила кабинет министров задействовал в начале апреля прошлого года из-за распространения коронавирусной инфекции. Дистанционный формат предполагает электронную регистрацию безработных с помощью портала "Работа в России", а также оформление пособий по безработице через личный кабинет на портале госуслуг. Граждане не предоставляют копию трудовой книжки, приказ об увольнении, справки о среднемесячном заработке от предыдущего работодателя. Удаленно, в онлайн-режиме, граждане могут перерегистрироваться в качестве безработных и получить направления на новую работу.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Михаил Мишустин также уточнил порядок выплаты пособий по безработице в максимальном размере. Изменения затрагивают интересы отдельных категорий лиц, в том числе уволенных из-за ликвидации организации или сокращения штата, а также женщин, находящихся в отпуске в связи с рождением ребенка. Они вступают в силу задним числом - с 1 января. Нововведения регулируют вопросы начисления пособий в тех случаях, когда начало периода выплат смещается или сам период прерывается. В таких ситуациях пособия в максимальном размере будут начисляться не в первые три месяца со дня признания гражданина безработным, а в течение трех месяцев в целом, независимо от переносов и перерывов.

Потерявшие работу при ликвидации предприятия или сокращении штата в первые три месяца получают не пособие по безработице, а среднюю зарплату по прошлому месту работы. После этого им уже не полагалось максимальное пособие, поскольку отведенный период со дня признания их безработными прошел. Для них срок выплаты перенесли: с четвертого по шестой месяц они будут получать полное пособие по безработице, а затем - 60 процентов заработка, но не более 5000 рублей.

Максимальное пособие по безработице составляет 12 130 рублей, минимальное - 1500 рублей. Граждане начинают получать помощь от государства с момента регистрации в центре занятости. Первые три месяца выплачивается 75 процентов заработка, но не более 12 130 рублей, а вторые три месяца - 60 процентов, но не более 5000 рублей.

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