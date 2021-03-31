Мишустин расширил поддержку производителей спецтехники

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила господдержки производителей специализированной техники и оборудования. В сравнении с аналогичной программой 2018 года круг получателей субсидий расширен.

На помощь могут претендовать производители сельскохозяйственной, строительно-дорожной техники и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности. Максимальный размер субсидии составит пять миллионов рублей. Производители смогут продавать свою продукцию дилерам со скидкой 15 процентов, а разницу между рыночной и льготной стоимостью техники и оборудования возместит государство.

Правительством установлено одно условие. Дилер берет на себя обязательство по обратному выкупу продукции у конечного покупателя, если его оборудование по каким-то причинам не устраивает.

На новую программу в федеральном бюджете предусмотрено 300 миллионов рублей в 2021 году, 500 миллионов - в 2022 и еще 700 миллионов - в 2023 году.

Действовавший в 2018 году аналогичный механизм поддержки распространялся только на производителей сельскохозяйственной техники, а максимальный размер субсидии составлял три миллиона рублей.